Barcelona, Levante karşısındaki üstünlüğünü sürdürdü ve İspanya Ligi'nin beşinci hafta karşılaşmasında Ciutat de Valencia Stadı'nda oynanan mücadelede skoru 2-0'a taşıdı. Blaugrana adına güçlü başlangıcın imzası Raphinha ve Lamine Yamal ikilisine aitti.

Barcelona'ya öne geçme golünü 5. dakikada Marc Casadó (Xavi Espart) kaydetmiş, ardından farkı ikiye çıkarma görevini Katalan takımının ceza sahasından başlayan hızlı bir atakla Raphinha ve Yamal üstlenmişti.

Atak, Pau Cubarsí'nin ilk baskı hattını aşan nitelikli bir pasıyla başladı ve topu Fermín'e ulaştı. Fermín de kendi adına Raphinha'ya doğru hızlı bir ara pas gönderdi.

Brezilyalı kanat oyuncusu topu ileri bir alanda karşıladı, ardından ustalıkla kontrol altına alarak Levante kalecisini geçti.

Raphinha kale çizgisine ulaşıp önünde şut açısı kalmayınca en iyi çözümü seçti ve topu Lamine Yamal'a aktardı. Yamal ise topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve Barcelona'nın ikinci golünü kaydetti.

Raphinha yalnızca bu golde yer almakla kalmadı; skoru açan Espart'ın golünü de hazırlayarak maçtaki ikinci gol pasını verdi.

Lamine Yamal ise dikkat çeken çıkışını sürdürerek bu sezon 6 maçta gol sayısını 6'ya yükseltti. Bu gollerin 5'ini İspanya Ligi'nde, 1'ini ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydeden genç oyuncu, Barcelona'daki etkili hücum varlığını bir kez daha kanıtladı.