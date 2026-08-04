Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı Prens Ali bin El Hüseyin, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik saldırılarını tırmandırarak, tartışmalı yatırım projesinin başarısızlığa uğramasının ardından FIFA başkanını kuşatan krizin en son perdelerinde, kendisini "şantaj" yapmakla ve yeniden seçilme kampanyasına destek vermesi için Ürdün Federasyonu'na baskı uygulamakla suçladı.

Prens Ali'nin açıklamaları, Infantino'nun artan baskılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. Infantino, başta Dünya Kupası olmak üzere FIFA turnuvalarının ticari haklarına özel sektör yatırımcılarının yatırım yapmasının önünü açmayı hedefleyen "FIFA Forward Enterprise" projesini, geniş bir eleştiri dalgası ve turnuvaları boykot etme tehditlerinin ardından, ayrıca İngiltere ve Galler federasyonlarının yeniden seçilmesine yönelik desteklerini geri çekmesinin ardından geri çekmek zorunda kalmıştı.

"X" platformunda yayımladığı bir açıklamada Prens Ali, Ürdün Federasyonu'nun ilk tarihi Dünya Kupası katılımı sırasında birçok sorunla karşılaştığını belirterek, FIFA'nın bunların çözümü için herhangi bir yardım sunmadığını vurguladı.

Binlerce Ürdünlü taraftarın maç biletlerine sahip olmalarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş vizesi almakta zorluklar yaşadığını açıklayan Prens Ali, bilet fiyatlarının da büyük ölçüde arttığına dikkat çekti.

Ürdün Milli Takımı'nın, kampını Amerika Birleşik Devletleri içinde kurması nedeniyle FIFA aracılığıyla Amerikan hükümetine vergi ödemek zorunda kaldığını, oysa bu paranın oyunculara ve teknik ekibe gitmesi gerektiğini, buna karşın Kanada veya Meksika'da kamp kuran milli takımların aynı yükleri üstlenmediğini ekledi.

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Ayrıca Ürdün Milli Takımı oyuncularının, FIFA'nın Katar'da düzenlediği 2025 Arap Kupası'nda ikinci olmaları nedeniyle hak ettikleri maddi ödülleri, aradan birkaç ay geçmesine rağmen hâlâ almadıklarını açıklayan Prens Ali, aynı zamanda Uluslararası Federasyon'un devasa mali rezervlerinden söz etmesini eleştirdi.

Prens Ali, FIFA yönetimini, Ürdün Federasyonu'na yardım sunulmasını Infantino'ya önümüzdeki seçimlerde destek açıklanmasına bağlamakla suçlayarak şunları söyledi: "FIFA aylar boyunca bu konularda bize yardım etmeyi reddetti; ta ki Dünya Kupası sırasında bana sözlü olarak, Infantino'ya destek vermemin Ürdün Federasyonu'nun sorunlarının çözümüne çok yardımcı olacağı iletilinceye kadar."

Şunları ekledi: "Biz Ürdün'de ahlaki değerlerimizle gurur duyarız. Onu daha önce desteklemedik ve kesinlikle şimdi de desteklemeyeceğiz, çünkü yaşananlar 'şantaj' seviyesine ulaşıyor ve biz bu tür baskılara boyun eğmeyeceğiz."

Prens Ali, geçmişte Infantino'nun en önemli rakiplerinden biri olarak kabul ediliyor; nitekim 2016 seçimlerinde FIFA başkanlığına aday olmuş, bundan önce de 2015 seçimlerinde eski başkan Sepp Blatter'e karşı yarışmıştı.

Prens Ali, Ürdün Futbol Federasyonu başkanlığının yanı sıra, aralarında Irak, Katar ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 12 ulusal federasyonu bünyesinde barındıran Batı Asya Futbol Federasyonu'nun başkanı ve kurucusu görevini yürütüyor.