Yeni bir Fransız yasası, Al Khalifi’nin nüfuzunu tehdit ediyor

Fransa’daki yeni Profesyonel Spor Kanunu’nun 8. maddesi, futbol dünyasındaki çıkar çatışmalarını sınırlamayı amaçladığı için geniş çapta tartışmalara yol açıyor; bu durum, Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi’yi Fransız futbolundaki karar alma organlarındaki görevlerinden ayrılmaya zorlayabilir.

Fransız Parlamentosu, 29 Haziran’da tasarıyı oyladı ve geçen Çarşamba günü nihai olarak kabul etti. Oylama, tasarıyı destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında keskin bir bölünme yaşandı; karşı çıkanların başında ise Fransız Lig Birliği Başkanı Vincent Labron ile Loïc Ferry ve Valdemar Keita yer aldı.

Ayrıca okuyun

Hakimi, Dünya Kupası'nda Senegali tarihe eşitledi

Videoda... Mbappé: Hakimi sahada arkadaşım değil... Yaralanmamın nedeni bu

Profesyonel kulüplerin Fransız Futbol Federasyonu seçim kurulundaki temsil oranının %33’ten %25’e düşürülmesi ve yayın haklarının dağıtım mekanizması gibi diğer tartışmalı konuların yanı sıra, 8. madde televizyon yayın hakları konusunda çıkar çatışmalarını sınırlamayı hedefliyor.

Al-Khelaifi, Paris Saint-Germain başkanlığı ile beIN Sports ağının sahibi olan beIN Media Group'un başkanlığını bir arada yürütmesinin yanı sıra Fransız Lig Birliği yönetim kurulu üyeliği de yaptığı için bu maddenin en çok ilgilendiği kişi olarak görülüyor.

Fransız “L’Équipe” gazetesine göre, Katarlı yetkili, yayın haklarıyla ilgili kararlara olası etkisi nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor.

Ulusal Meclis başlangıçta maddenin ifadesini yumuşatmıştı, ancak Ortak Parlamento Komisyonu, futbol yönetim organlarındaki liderlik görevleriyle görsel-işitsel kurumlardaki görev veya çıkarların birleştirilmesini yasaklayan daha katı orijinal metni geri getirdi; ancak bu kural, aynı kuruluşa doğrudan veya dolaylı olarak ait kanallarla ilgili durumlar hariç tutuluyor.

Yeni yasa uyarınca Al-Khelaifi, Fransız futbolunun yönetim organlarında görevine devam edemeyecek.

Al-Khelaifi’ye yakın kişiler bu karara alaycı bir tavır sergileyerek, çıkar çatışması yaratabilecek konularda oylama sırasında zaten çekimser kaldığını vurgulasa da, yönetişim konusunda uzman bir kişi, en basit çözümün Al-Khelaifi’nin beIN Media Group başkanlığından istifa etmesi olduğunu ve şirket yönetimine kendisine yakın bir kişiyi atayarak grup içindeki etkisini sürdürebileceğini belirtiyor.