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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Yeni bir fotoğrafla: Cristiano Ronaldo eleştirmenlerine kasıtlı olarak mı hakaret etti?

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Portekiz
Premier Lig
Dünya Kupası
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldız tartışma yaratmaya devam ediyor

Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı gizemli bir paylaşımla tartışma yarattı.

Ronaldo, önümüzdeki dönemde Nassr kampına dönmeden önce geçirdiği yaz tatili sırasında "Instagram" hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Portekizli yıldız fotoğrafın altına İspanyolca olarak şunları yazdı: "Yüzünü güneşe döndüğünde, gölgeler arkanda kalır".

Portekiz'in "Abola" gazetesi, bu mesajın Ronaldo tarafından bilinçli olarak verildiğini, güneş ışığından bahsetmek için değil, eleştirmenlerine yönelik olduğunu değerlendirdi.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya Milli Takımı karşısında elenmesinin ardından son dönemde geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Portekizli yıldız bu turnuvada en iyi seviyesini ortaya koyamadı; Özbekistan karşısındaki galibiyette yalnızca iki gol atarken Demokratik Kongo, Kolombiya ve İspanya karşısında fileleri havalandırmayı başaramadı.

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