Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı gizemli bir paylaşımla tartışma yarattı.

Ronaldo, önümüzdeki dönemde Nassr kampına dönmeden önce geçirdiği yaz tatili sırasında "Instagram" hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Portekizli yıldız fotoğrafın altına İspanyolca olarak şunları yazdı: "Yüzünü güneşe döndüğünde, gölgeler arkanda kalır".

Portekiz'in "Abola" gazetesi, bu mesajın Ronaldo tarafından bilinçli olarak verildiğini, güneş ışığından bahsetmek için değil, eleştirmenlerine yönelik olduğunu değerlendirdi.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya Milli Takımı karşısında elenmesinin ardından son dönemde geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı.

Portekizli yıldız bu turnuvada en iyi seviyesini ortaya koyamadı; Özbekistan karşısındaki galibiyette yalnızca iki gol atarken Demokratik Kongo, Kolombiya ve İspanya karşısında fileleri havalandırmayı başaramadı.