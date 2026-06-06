Feyenoord'un eski scout'u Bjarne Hansen, Instagram üzerinden Rotterdam ekibinin gerçekleşmeyen bir transferini geriye dönük olarak değerlendirdi. İsveç milli takım oyuncusu Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Mart 2022'de De Kuip'e transfer olmaya çok yakındı.

70 yaşındaki Danimarkalı, Instagram üzerinden geçmişte keşfettiği oyuncular hakkında düzenli olarak paylaşımlar yapıyor. Hansen, Bergvall'ın Feyenoord'a gelmemesinden hâlâ çok üzgün.

“Mart 2022’de, şimdiye kadar keşfettiğim en iyi oyuncu olan Bergvall ile ilgileniyorduk. Onu ilk kez 14 yaşındayken görmüştüm. 2021’de İsveç’te 32 kez canlı olarak oynadığını izledim. Frank Arnesen hastalanıp Feyenoord’dan ayrılana kadar onu neredeyse transfer etmiştik,” dedi Hansen.

Hansen, Bergvall'ın Feyenoord ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Ayrıca, 10 numaralı forma baskısının da hazır olduğunu gösterdi.

Bergvall hala IF Brommapojkarna'da oynarken, Feyenoord'da staj yapmıştı. Arnesen'in ayrılmasının ardından Dennis te Kloese, 900.000 avroluk bedeli çok yüksek buldu ve ardından Djurgårdens IF onu kadrosuna kattı.

Şu anda Bergvall (20), Tottenham'da forma giyiyor ve Transfermarkt'a göre değeri 35 milyon avro. Bu ay, İsveç milli takımında 10 kez forma giymiş olan Bergvall, Dünya Kupası'nda Hollanda'ya karşı oynayacak.

Hansen, kendi ifadesine göre Marcus Pedersen, Fredrik Aursnes ve Yankuba Minteh'in transferlerinde de rol oynadı.