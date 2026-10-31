Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wiessing, AFC Şampiyonlar Ligi Elit karşılaşmasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain ile oynanacak maçta orta sahada Kolombiyalı Richard Rios'un yerine görev yapacak oyuncuya karar verdi.

Ittihad, Asya'daki turnuvanın lig aşamasının dördüncü haftasında yarından sonraki gün Pazartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Al Ain'i konuk edecek.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, Wiessing'in şu anda sakatlıktan muzdarip olan Richard Rios'un yerini doldurmak için orta sahada Senegalli Dion Lopy'yi sahaya sürmeye karar verdiğini belirtti.

Rios, dün Cuma günü Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında oynanan Abha maçının başlamasından yalnızca 8 dakika sonra sol ayak ekleminden sakatlanmış ve Al Ain maçında forma giyemeyeceği kesinleşmişti.

Gelecek maçlar ITT AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 ALA

Suudi "Şarkul Avsat" gazetesine göre, bu yokluk önümüzdeki Cuma günü Suudi Roshn Ligi'nin on üçüncü haftasında oynanacak Neom maçını da kapsayacak şekilde uzayacak.

Rios'un yokluğu, sezonun başında Alman teknik adamın önemli unsurlarından biriyken son dönemde ani bir şekilde ilk on bir dışına düşen Dion Lopy için adeta bir cankurtaran simidi olacak.

Lopy, orta sahada Muhtar Ali'nin yanında forma giyecek; Cezayirli yıldız Hüsam Avar ise onlara daha çok hücuma yönelik görevlerle eşlik edecek.

Ittihad, maça üst üste ikinci galibiyetini almak amacıyla çıkıyor; bir maç kazanıp bir maç kaybeden ve bir maçta da berabere kalan takım, 4 puanla Batı grubunda sekizinci sırada yer alıyor.

Buna karşılık Al Ain olağanüstü bir sezon geçiriyor; ilk üç maçını da kazanarak topladığı tam puanla (9 puan) Batı grubunun zirvesinde bulunuyor. Bu galibiyetler arasında ilk hafta Al Nassr'ı 4-0 mağlup ettiği tarihi zafer de yer alıyor.