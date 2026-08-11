Barcelona kulübü, dün Roni Bardji ile yaşananlar gibi daha fazla risk almayı reddediyor. Bardji, antrenman seansı sırasında sağ dizinden sakatlanmıştı.

Kesin bir teşhisi bekleyen İsveçli kanat oyuncusu transfer piyasasında yer alıyordu; ancak artık ayrılamayacak.

Bu nedenle Marc Casadó ve Héctor Fort bugün salı günü bireysel bir antrenman yaptı; çalışmanın bir bölümünü grupla, diğer bölümünü ise ayrı olarak gerçekleştirdiler.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, orta saha oyuncusu ile bek, grubun geri kalanıyla aynı tempoda antrenman yapmadı; yalnızca en çok temasın olduğu bölümü ayrı olarak gerçekleştirdiler.

Gazete, oyuncuların cezalı ya da sakat olmadığını, ancak kulübün Spotify Camp Nou'dan ayrılışlarını suya düşürecek bir sakatlık riskini göze almak istemediğini, aksine onları korumaya çalıştığını belirtti.

Katalan kulübünün niyeti, önümüzdeki günlerde her ikisi için bir kiralık ya da transfer seçeneği aramak yönünde; zira yönetim, dün Bardji'nin başına gelenler gibi herhangi bir sakatlığa maruz kalmalarını istemiyor.

İsveçli kanat oyuncusu Roni, antrenmanlar sırasında planlandığı gibi ayrılmasına engel olacak bir diz rahatsızlığı hissetmesinin ardından, sakatlığının kesin boyutunu öğrenmek için bugün tetkiklerden geçiyor.

Tüm göstergeler sakatlığın ciddi olduğunu ve Bardji'nin bunun sonucunda birkaç ay sahalardan uzak kalacağını doğruluyor.

Katalan kulübünün yetkilileri ve teknik ekibi, daha fazla sakatlığın önüne geçmek amacıyla son saatlerde, teknik direktör Flick'in planlarında yer almayan Casadó ve Fort'un takım çalışmasının yalnızca bir bölümüne katılması konusunda anlaştı.

Bu adım, kulübün kendilerine güvenmediğini oyunculara daha net biçimde gösteriyor.

Fort, aldığı tekliflere rağmen birkaç saat öncesine kadar Barça formasıyla devam etme umudunu taşıyordu; ancak artık, Casadó gibi o da, oynama süresi elde etmek istiyorsa bunu Spotify Camp Nou dışında araması gerektiğini açıkça görüyor. Fort, geçen sezonu Elche'de kiralık olarak geçirmişti.