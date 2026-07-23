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Yeni bir Faslı yıldız, İttihad'ın orta sahası için Ounahi ile rekabet ediyor.. Kadisiye ise önde

Transfers
A. Ounahi
S. Amrabat
Al Ittihad
Fenerbahçe
Girona
Premier Lig
Fas
Suudi Arabistan
Türkiye
İspanya

"Atlas Aslanı" "Kaplanlar"ın hedeflerine uygun bir isim olabilir mi?

Faslı yeni bir yıldız, İttihad kulübünün bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimler listesine girdi ve kendisini vatandaşı Ezzeddine Ounahi ile rekabet içinde buldu.

Basında çıkan haberler, İttihad'ın önümüzdeki sezon başlamadan önce orta sahayı güçlendirme ihtiyacı doğrultusunda, bu yaz transfer döneminde Ounahi'yi Girona'dan kadrosuna katmak istediğini ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'ın "Şarku'l Avsat" gazetesi, Türkiye'den "Fanatik"e dayandırdığı bir haberde, İttihad kulübünün bu yaz transfer döneminde diğer Faslı oyuncu, Fenerbahçe orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile anlaşmak istediğini ortaya koydu.

İttihad henüz resmi teklifini iletmiş değil; bu konuda kendisinden önce davranan Kadisiyye kulübü, Faslı oyuncusundan vazgeçmesi karşılığında Türk kulübüne 20 milyon euro teklif etti.

"Kaplanlar"ın teklifinin de Kadisiyye'nin ilettiği teklife yakın olması bekleniyor. Böylece iki Suudi kulübü Amrabat'ı kadrosuna katmak için büyük bir mücadeleye girmiş olacak.

Fenerbahçe, Amrabat'ın ayrılığı konusundaki tutumunu henüz netleştirmiş değil. Kulüp, gelen teklifleri ve oyuncunun önümüzdeki sezon takım kadrosunda yer almamasının olası etkilerini değerlendiriyor.

İttihad'ın adı, bu bölgeyi güçlendirmeye olan acil ihtiyacı doğrultusunda orta sahada birçok oyuncuyla anıldı. Bunların arasında Ahly'nin yıldızları Mısırlı İmam Aşur ve Mervan Atiyye ile Club Brugge oyuncusu Nijeryalı Raphael Onyedika yer alıyor.

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