Yeni bir engel: Manchester City, Barcelona'nın Rodri için yaptığı ikinci teklifi de reddetti

Bugün perşembe günü yayımlanan bir basın haberi, İspanyol Rodri'nin Manchester City'den Barcelona'ya bu yaz gerçekleşecek transferinin yeni bir engelle karşılaştığını ortaya koydu.

Barcelona, birkaç gün önce Manchester City'ye 50 milyon euro değerindeki ilk teklifini sunmuş, ancak İngiliz kulübü teklifi anında reddetmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Barcelona, son Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu ödülünü kazanan futbolcunun hizmetlerini elde etmek için ikinci teklifini yaptı.

İngiliz "The Times" gazetesine göre Manchester City, Katalan kulübünün sunduğu ve yaklaşık 60 milyon euro değerindeki ikinci teklifi reddettiğini Barcelona'ya bildirdi.

İngiliz kulübü, ancak bonuslarla birlikte 70 milyon euro değerinde bir teklif alması durumunda Rodri'nin ayrılmasına izin vereceği konusunda ısrar ediyor.

Barcelona ise transferi tamamlama konusunda kararlı ve bu yaz Manchester City'yi oyuncuyu bırakmaya ikna etmek için çabalarını sürdürmesi bekleniyor.