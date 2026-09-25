24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Çeviri:

Yeni bir eksik: Suudi Arabistan Milli Takımı, Umman karşısında altın değerindeki yedeğini kaybetti

Umman - Suudi Arabistan
Umman
Suudi Arabistan
Gulf Cup
M. Al Qahtani
Umman
Suudi Arabistan

"Yeşiller" etkilenir mi?

Suudi Arabistan Milli Takımı, "Körfez 27" Arap Körfezi Kupası'ndaki Umman'a karşı oynayacağı kritik maçta altın oyuncudan yoksun olacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı, yarın Cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez turnuvasının grup aşamasının ikinci turunda Umman ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı, maçtan 24 saat önce, Kadisiye kanat oyuncusu Muhammed el-Kahtani'nin karın ağrısı hissetmesi nedeniyle bugün Cuma günü yaptığı son antrenmana katılmadığını duyurdu.

Böylece el-Kahtani'nin Suudi Arabistan ve Umman maçında yer almayacağı kesinleşti; nitekim oyuncu, Körfez turnuvasının grup aşamasının ilk turunda evvelki gün Çarşamba günü Kuveyt'i 1-0 yendikleri maçtan bu yana hiçbir antrenmana katılmadı.

el-Kahtani, ilk maçta Kuveyt'e karşı ağır bir sakatlık yaşayan Nassr kalecisi Nevvaf el-Akidi'nin ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'nın ikinci eksiği olacak.

el-Kahtani, bu sezon Kadisiye kulübünde dikkat çekici performanslar sergiledi; sürekli olarak yedek olarak forma giymesine ve sadece 3 maçtan daha az bir süreye denk gelen 262 dakika sahada kalmasına rağmen iki gol atıp bir asist yaptı.

Hatırlatmak gerekirse, el-Kahtani geçtiğimiz Kuveyt maçında yedek olarak birkaç dakika forma giydi ve Saud el-Havşan'ın kalesine tehlikeli bir şut çekti, ancak gol atmadı ya da asist yapmadı.

Suudi Arabistan, önümüzdeki Salı günü üçüncü turda Irak'a karşı oynayacağı maçın sonucundan bağımsız olarak Körfez turnuvasının yarı finaline yükselmeyi garantilemek için Umman'ı herhangi bir sonuçla yenmeye ihtiyaç duyuyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin