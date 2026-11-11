Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kadrosu, Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında Güney Kore'ye karşı oynayacağı ilk hazırlık maçına birkaç saat kala, sakatlığından dönen yeni bir oyuncunun daha takıma katılmasıyla tamamlanmış oldu.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki Cuma günü, Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında, yaklaşan mücadelelere hazırlık amacıyla Güney Kore Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Firas El-Brikan'ın dönüşü

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın "X" platformundaki resmi hesabı, Ahli forması giyen forvet Firas El-Brikan'ın, geçirdiği sakatlıktan iyileşmesinin ardından, mevcut ara döneminde ilk kez takımla birlikte antrenmanlara katıldığını açıkladı.

El-Brikan, son iki gün boyunca bir soğuk algınlığı rahatsızlığı yaşaması nedeniyle Suudi Arabistan'ın takım antrenmanlarına katılmamış, bu durum da Güney Kore maçında oynayabilme ihtimaline dair şüphelere yol açmıştı.

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El-Brikan, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Son Arap Körfezi Kupası "Khaleeji 27" turnuvasında 3 golle gol kralı unvanını kazanmış ve Suudi Arabistan'ın 23 yıllık aradan sonra ilk kez şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağlamıştı.

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Ahli forvetinin dönüşüyle birlikte, Suudi Arabistan Milli Takımı, Güney Kore karşısında herhangi bir eksik oyuncusu olmadan sahaya çıkacak; özellikle de Fransız ekibi Lens'in sağ beki Suud Abdülhamid de dün Pazartesi günü ilk kez antrenmanlara katıldı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, Doha kampında, bu ayın 17 Kasım Salı günü Özbekistan Milli Takımı ile yeni bir hazırlık maçı oynayacağını hatırlatalım.

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Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılması gerçeği

Bu dönüş, Suudi Arabistan Milli Takımı kampındaki olumlu havayı artıran bir gelişme oldu; özellikle de takımın teknik direktörü Yunan Georgios Donis'in görevinden alınma ihtimalinden söz eden haberlerin yalanlanmasının ardından.

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"MBC 1" kanalındaki "Nadina" programının sunucusu Suudi medya mensubu Abdurrahman El-Humeydi, Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden yüzde 99 ihtimalle ayrılacağını öne sürmüştü.

Donis, bu haberlere Suudi "El-Riyadiye" gazetesine yaptığı açıklamalarda yanıt vererek şunları söyledi: "Zaman zaman Suudi Arabistan Milli Takımı ile mesleki geleceğim hakkında ortaya atılan söylentiler beni ilgilendirmiyor."

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Şöyle devam etti: "Şu anda beni ilgilendiren şey, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı geliştirmek ve işe odaklanmak. Mesleki geleceğimle ilgili dönen konularla başa çıkacak tecrübeye sahibim ve Suudi futboluna hizmet etmek için elimden gelenin en iyisini sunacağım."

Donis'in açıklamaları, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun, Suudi "El-İhbariye" kanalına dayandırılan, Yunan teknik direktörün görevden alınma ihtimalini yalanlayan ve görevine devam edeceğini vurgulayan açıklamasının bir devamı niteliğinde geldi.

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Bu, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Donis'in ayrılma haberlerini yalanladığı ikinci kez oldu; daha önce de geçtiğimiz Ekim ayında aynısını yapmıştı.

Bazı raporlar, Suudi Arabistan Federasyonu'nun, Donis'in yerine Suudi Arabistan'ı 2027 Asya Uluslar Kupası'nda çalıştırmak üzere Portekiz Milli Takımı'nın eski teknik direktörü İspanyol Roberto Martinez ile anlaşmayı planladığını öne sürmüştü.

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Bu haberler, özellikle Asya turnuvasının başlamasına kalan sürenin azlığı göz önüne alındığında, Suudi futbol kamuoyunda öfke yarattı; bu da Suudi Arabistan Federasyonu'nu yalanlayıcı bir açıklama yapmaya yöneltti.

Ancak 2027 Asya Uluslar Kupası'nın gelecek yılın Ocak ayından Aralık ayına ertelenmesi, turnuvaya kadar yeterli zaman bulunması nedeniyle Donis'in görevden alınma ihtimaline dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.