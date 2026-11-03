Yeni bir dönemin başlangıcı! Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin duygusal bir şekilde futbolu bırakmasının ardından Arjantin'in ilk kadrosunu açıkladı

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, efsanevi kaptan Lionel Messi’nin emekliliğinden bu yana ilk kadrosunu açıklayarak resmen yeni bir dönemin kapısını açtı. Arjantin, Uruguay ve Kosta Rika’ya karşı yılın son hazırlık maçlarına hazırlanıyor. Bu karşılaşmalar, takımın tarihindeki en büyük simgesi olmadan çıkacağı yolculuğun başlangıcı olacak.

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Efsanevi 10 numaradan sonraki hayat

Messi'nin tarihi kariyerinin ardından millî takım formasını bırakma kararı, Arjantin futbolunda köklü bir değişim yarattı. Scaloni şimdi, en önemli oyuncusu olmadan Arjantin'in üstünlüğünü sürdürme sınavıyla karşı karşıya. Son kadro tercihi ise bu boşluğu doldurmaya hazır deneyimli yıldızlarla yeni isimleri bir araya getiriyor. Kasım ayındaki bu millî maç dönemi, Messi sonrası için gereken taktiksel değişiklikleri denemek adına kritik bir fırsat sunuyor.

Bu yeni dönemde hücum hattının başını Julian Alvarez ve Alexis Mac Allister gibi tanıdık isimler çekiyor. İkilinin yaratıcılık ve liderlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi bekleniyor. Gündemin odağında Messi'nin yokluğu bulunsa da Premier League'den birçok önemli yıldızın kadroda yer alması, takımın gücünü korumasını sağlıyor. Scaloni, kendi oyun anlayışını bilen çekirdek kadroyu muhafaza ederek takımın gelecek büyük turnuvalara geçiş sürecine sağlam bir temel oluşturdu.

Kadroda taraftarların dikkatini çeken yeni ve geri dönen isimler var. Yeni yüzler arasında en çok öne çıkan, Chelsea savunmacısı Aaron Anselmino'nun çağrılması. 21 yaşındaki oyuncu, Boca Juniors'ta kendini gösterdikten sonra hızla yükseldi ve Stamford Bridge'e dikkat çekici bir transfer yaptı. Avrupa'da geçirdiği dönemde sakatlıklar yaşamasına rağmen Scaloni'nin onu Arjantin savunması için uzun vadeli bir çözüm olarak gördüğü açık.

Savunmaya takviyeler ve sürpriz isimler

Anselmino, kendini göstermek isteyen tek savunma oyuncusu değil. Parma'dan Mariano Troilo da A millî takıma ikinci kez çağrılarak kadroda yer buldu. Troilo, daha önce Şili ve Kolombiya'ya karşı oynanan Dünya Kupası elemelerinde kadroda yer almış ancak sahaya çıkamamıştı. Bu millî maç dönemi, Scaloni yönetiminde ilk millî maçına çıkması için önemli bir fırsat sunuyor.

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River Plate taraftarlarının çoğunu sevindirecek bir gelişmeyle Gonzalo Montiel de millî takıma döndü. 2022 Dünya Kupası'nın kahramanlarından olan sağ bek, Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kıl payı yenilmesinden bu yana millî takım kadrosunda yer almamıştı. Kısa süre önce Superclasico'da alınan yenilgide kırmızı kart görmüş olsa da deneyimi, böylesine büyük bir değişimden geçen kadro için hayati önem taşıyor.

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Kaleci konusundaki soru işaretleri ve sakatlık haberleri

Kaleci durumu da başlıca tartışma konularından biri. Chelsea'den Emiliano Martinez, Premier League maçında yaşadığı ağır çene sakatlığı nedeniyle ameliyat olmasına rağmen kadroya alındı. “Dibu” henüz Chelsea formasıyla resmî bir maça dönmemiş olsa da Scaloni birinci kalecisinin kadroda olmasını istiyor. Ancak teknik direktör risk almıyor: Martinez'in tam olarak hazır olmaması ihtimaline karşı Geronimo Rulli, Juan Musso ve River Plate'den Santiago Beltran olmak üzere üç kaleci daha kadroya çağrıldı.

Enzo Fernandez, Nico Paz ve Thiago Almada gibi isimlerin yer aldığı orta saha ve hücum hattı, teknik beceri açısından oldukça zengin. Bu genç yetenekler millî takımın teknik açıdan geleceğini temsil ediyor. Inter Miami'den ayrılan süper yıldızın etkisini tek bir oyuncunun gerçekten karşılaması mümkün olmasa da Scaloni'nin, Messi'nin sağladığı topa sahip olma becerisini ve oyun görüşünü takıma yeniden kazandırabilecek oyuncuları kadroya katmak istediği açık.

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Arjantin'i bekleyen yol

Arjantin, hem oyuncular hem de taraftarlar için duygusal geçecek millî maç döneminde Uruguay ve Kosta Rika ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar hazırlık maçlarından daha fazlası: Takımın, simgeleşmiş lideri olmadan nasıl bir kimliğe sahip olacağını belirleme yolundaki ilk adımlar. Scaloni'nin hücum sorumluluğunu yetenekli forvetleri ve yaratıcı orta saha oyuncuları arasında nasıl paylaştıracağına karar verirken taktiksel esnekliği yakından izlenecek.

Matías Soule ve Gianluca Prestianni gibi yıldızların da kadroda olmasıyla odak noktası 2030 Dünya Kupası süreci. Bu geçiş zor olabilir ancak Scaloni'nin elindeki yetenek havuzu, Arjantin'in dünya futbolunun güçlü ekiplerinden biri olmayı sürdüreceğine işaret ediyor.