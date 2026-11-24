Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, oyuncularını bu akşam Rams Park'ta Galatasaray'la oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçında İstanbul'un baskılı tribün atmosferini göğüslemeye çağırdı. Doğrudan son 16 turuna kalma şanslarını güçlendirmek isteyen İspanyol teknik adam, takımının Avrupa'daki yeni döneminde farklı bir şey inşa ettiğini vurguladı.

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Emery, İstanbul'da soğukkanlılık istiyor

Emery, Türkiye'deki zorlu Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanan Villa'yı kararlı ve birlik içinde oynamaya çağırdı. Galatasaray karşısında alınacak olumlu bir sonuç, Villa'nın Avrupa'daki istikrarlı ilerleyişini ortaya koyacak ve takımı son 16 turuna biraz daha yaklaştıracak. Ancak teknik direktör, ev sahibinin bitmek bilmeyen temposuyla başa çıkmak için bireysel kalitenin tek başına yetmeyeceğini biliyor.

İspanyol teknik adam düzen ve birlikteliği vurguladı

Emery, takımının göz korkutucu atmosferin veya Galatasaray'ın yüksek tempolu oyununun kendi ritmini bozmasına izin vermemesini istiyor. Daha önceki Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında Türk takımlarını farklı skorlarla yenen İspanyol teknik adam, Kasım 2010'da Valencia'yla Bursaspor'u 6-1, 2. haftada ise Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etmişti. Emery, İstanbul deplasmanının tam bir disiplin gerektirdiğinin farkında.

TNT Sports'a konuşan Emery, şunları söyledi: “Sahada oyun planımıza odaklanmalıyız. Birbirimize de yardım etmeli, birbirimize karşı her zaman olumlu davranmalı ve tribünler bize karşı olsa bile oynarken kendimizi güçlü, rahat ve öz güvenli hissetmeye çalışmalıyız.

“Sahada mesele futbol oynamak, ikili mücadeleleri kazanmak, oyunumuzu kurmaya çalışmak ve düzenimizi mümkün olduğunca sağlam tutmak.”

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Villa'nın teknik direktöründen Torreira'ya övgü

Emery, atmosferin yanı sıra her bölgede kaliteli oyuncuları bulunan, iyi organize olmuş Galatasaray'ın taktik açıdan da ciddi bir sınav sunmasını bekliyor. Villa Avrupa sahnesinde gelişimini sürdürürken Emery, orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı özellikle överken Okan Buruk'un kadrosunun genel gücünü de vurguladı.

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“Özellikle pres konusunda çok iyi oyuncuları var,” diyen Emery, sözlerini şöyle sürdürdü: “Torreira orta sahada gerçekten harika oynuyor. Çok iyi kanat oyuncuları, çok iyi stoperleri ve çok iyi kalecileri var. Bence teknik direktörleri [Okan Buruk] de çok iyi iş çıkarıyor.

“Ama biz yeni bir dönemdeyiz ve artık farklı bir şey inşa ediyoruz.”

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Rams Park'ta zorlu sınav

Villa, salı günü Rams Park'ta oynanacak maça, 2024-25 lig aşamasında attığı toplam 13 gole ulaşmak için yalnızca bir gole ihtiyaç duyarak çıkıyor. Ancak Emery'nin takımı için Galatasaray savunmasını kendi sahasında aşmak kolay olmayacak. Türk ekibi, İngiliz rakiplerine karşı evinde oynadığı son üç maçı kazandı: Tottenham'ı 3-2, Liverpool'u ise iki kez 1-0 yendi.