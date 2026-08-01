Rotana Media Group, Suudi medya mensubu Velid el-Ferrac ile anlaştığını resmen açıkladı. Bu adım, grubun Suudi ve Arap spor sahnesindeki varlığını güçlendirme planı kapsamında, son dönemin en dikkat çekici medya transferlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Grup, el-Ferrac'ın Rotana Halici ekranında "Rotana Sport ma'a Velid" adını taşıyan yeni bir program sunacağını doğruladı. Program, 12 Ağustos'tan itibaren her gün saat 23.30'da yayınlanacak.

Velid el-Ferrac ise Rotana'ya katılışını "X" platformundaki resmi hesabı üzerinden değerlendirdi ve bu adımın medya kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini vurgulayarak, yeni projeye verdiği destek, gösterdiği güven ve sağladığı himaye nedeniyle Prens Velid bin Talal'a teşekkür etti.

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El-Ferrac ayrıca Rotana Media Group yönetimine ve Rotana Halici kanalına da teşekkür ederek, anlaşmanın ilk anından itibaren büyük bir sıcaklıkla karşılandığını ve bunun kendisine yeni deneyime girişme motivasyonu verdiğini belirtti.

Suudi medya mensubu, yeni programının izleyicinin alıştığı çizgiyi sürdüreceğini vurgulayarak, "Rotana Sport ma'a Velid" programının "herkesin kürsüsü" olacağını ifade etti. Bu ifadeyle, farklı görüşlere yer verme ve spor meselelerini profesyonellik ve tarafsızlıkla tartışma konusundaki hassasiyetine işaret etti.

Velid el-Ferrac'ın Rotana'ya geçişi, sahip olduğu büyük popülerlik ve Krallık'taki en önemli spor programlarını yıllarca sunarak edindiği uzun deneyim göz önüne alındığında, spor medyası sahnesine güçlü bir katkı niteliği taşıyor.