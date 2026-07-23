Yeni bir dönem: Benzema ve Salem, Inzaghi'nin intikam sezonundaki fikirlerinin kurbanı!

Suudi Arabistan ekibi Hilal, isimlere baktığından çok kendi taktik fikirlerini uygulayabilecek oyuncular arayan İtalyan Simone Inzaghi'nin yönetiminde gerçek bir teknik devrimin eşiğinde görünüyor; bunun bedeli takımın en büyük yıldızlarından bazılarından vazgeçmek olsa bile.

Hilal'in transfer piyasasındaki hamlelerine bakıldığında, hıza, hücum geçişlerine ve yüksek presse dayanan yeni bir projenin hatları belirginleşiyor. Bu felsefe, İtalyan teknik direktörün vizyonuna uygun takviyeler karşılığında Karim Benzema ve Salem el-Devseri gibi tarihi isimleri devre dışı bırakabilir.

Benzema en zor kararın karşısında

Değişimin ilk işaretleri santrfor mevkiinde ortaya çıktı; Hilal, Karim Benzema'nın geleceğini saran belirsizlikle eş zamanlı olarak yeni bir yabancı forvetle anlaşmak için görüşmelere başladı.

Raporlara göre kulüp birden fazla senaryoyu değerlendiriyor; ister Fransız yıldızı yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında kadroya kaydetmekle yetinmek, ister Inzaghi'nin tarzına uygun yeni bir forvetle anlaşmayı başarması halinde onun yolculuğuna tamamen son vermek olsun.

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İtalyan teknik direktör; sürekli pres yapma, topsuz alan hareketleri gerçekleştirme ve hızlı geçişlere katılma yeteneğine sahip bir forvet arıyor. Bunlar, son dönemde Benzema'nın oyun tarzının en belirgin güçlü yanları değildi.

Summerville, Salem'i tehdit ediyor

Sol kanatta ise tablo daha net görünüyor; Hilal, İngiltere Ligi'nin en dikkat çeken kanat oyuncularından Hollandalı Crysencio Summerville transferini bitirmeye yaklaştı.

Transfer tamamlanırsa Salem el-Devseri kendini favori mevkii için doğrudan bir rekabetin içinde bulacak. Bu, takımın asli oyuncusu ve en büyük role sahip isim olmaya alışmış Hilal kaptanının kabul etmeyebileceği bir senaryo.

Salem'i kariyerinin bu aşamasında yedek bir oyuncu olarak hayal etmek zor; bu da kadrodaki yerinin artık garanti olmadığını hissetmesi halinde, onun Hilal'le olan ilişkisinin beklenmedik bir sona ermesinin kapısını aralayabilir.

Malcom'a veda, hedefteki isim Dembélé

Sağ kanatta da işler değişime doğru gidiyor; teknik ekibin hesaplarından çıkması sonrası Malcom'un adı güçlü bir şekilde ayrılıkla anıldı.

Buna paralel olarak Hilal, Fransız Ousmane Dembélé ile anlaşma ihtimalini araştırmak için Paris Saint-Germain ile ilk temaslara başladı. Bu görüşmeler resmi bir aşamaya dönüşürse, Suudi Ligi tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak.

Dembélé'nin, Summerville'in yanında yer alması, Hilal'e hız ve savunma hatlarını kırma yeteneğiyle öne çıkan kanatlar kazandıracak; bu da Inzaghi'nin hızlı geçişlere ve doğrudan hücuma dayanan felsefesiyle büyük ölçüde örtüşüyor.

Hilal tamamen değişiyor

Tüm göstergeler, Inzaghi'nin sadece yeni isimler eklemek istemediğini, aksine Hilal'in kimliğini baştan sona yeniden şekillendirmeyi amaçladığını doğruluyor.

Topa sahip olmaya ve bireysel yeteneklere dayanmaya alışmış olan takım; prese, hızlı geçişe ve son bölgede yüksek hızlara dayanan, daha dinamik bir düzene dönüşebilir.

Bu değişiklikler tamamlanırsa, mesele yalnızca bir yaz transfer dönemi olmayacak; İtalyan teknik direktörün tüm kupalarda mücadele etme vizyonuna uygun farklı bir kuşağın önünü açan ve büyük yıldızların rollerine son verebilecek yeni bir dönemin başlangıcı olacak.