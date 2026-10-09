Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", Afrika Uluslar Kupası'nı iki yıl yerine 4 yılda bir düzenleme planından vazgeçmeye yöneliyor; bu yeni gelişme kıta turnuvasının geleceğini yeniden şekillendirebilir.

İngiliz "Guardian" gazetesi, Afrika Konfederasyonu'nun önceki sisteme dönmeyi değerlendirdiğine ve turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesi öngörüldüğüne dikkat çekti; önerinin CAF Yürütme Komitesi'nin Yeşil Burun Adaları'ndaki toplantısında oylanması bekleniyor.

Turnuvayı 4 yılda bir düzenlenen bir sisteme dönüştürme fikri, Afrika Uluslar Kupası'nın kıtanın futbol takviminde sahip olduğu büyük konum ve taraftarlar ile milli takımlar nezdindeki önemi nedeniyle geniş çaplı eleştirilere yol açmıştı.

Karşı çıkanlar, turnuvalar arasındaki sürenin uzatılmasının Afrika milli takımlarının uluslararası arenadaki varlığını olumsuz etkileyebileceğini, turnuvaya bağlı gelirleri azaltabileceğini ve taraftarları iki yılda bir yaşanan en önemli kıtasal buluşmalarından mahrum bırakabileceğini savundu.

Motsepe önceki sisteme dönüşün değerlendirildiğini doğruladı

Afrika Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine geri dönülmesinin halihazırda değerlendirildiğini doğruladı.

Motsepe, bugün cuma günü Yeşil Burun Adaları'ndaki Afrika Konfederasyonu toplantısında, Fransız "Foot Mercato" ağının öne çıkardığı açıklamada şunları söyledi: "Afrika Uluslar Kupası'nı iki yılda bir düzenlemeye geri dönme olasılığını değerlendiriyoruz. Bu mesele şu anda inceleme altında."

CAF başkanının açıklaması, konfederasyonun geçen aralık ayında turnuvayı 2028'den itibaren 4 yılda bir düzenleyerek sistemi değiştireceğini duyurmasının ardından, kurumun tutumunda bir dönüşü temsil ediyor.

2027 edisyonunun ise gelecek yıl 19 Haziran–17 Temmuz tarihleri arasında Tanzanya, Kenya ve Uganda'da düzenlenmesi planlanıyor. Konfederasyonun medya sözcüsü Luxolo September'ın birkaç gün önce Kooora'ya yaptığı açıklamalara göre, bu satırların yazıldığı ana kadar CAF turnuvayı başka yere taşımayı ya da ertelemeyi düşünmüyor.