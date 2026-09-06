Barcelona, Mestalla Stadyumu'ndaki Valencia karşılaşmasında Lamine Yamal ve Fermin Lopez'in golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen, Eric Garcia'nın burnuna aldığı kasıtsız sert bir darbe sonrası yarım saat dolmadan sahayı terk etmek zorunda kalmasıyla ağır bir darbe aldı.

Garcia, Rodri ile girdiği bir mücadelenin ardından sakatlandı ve Barcelona'nın stoperi maça devam edemedi. Teknik ekip, su molasının ardından onun yerine Jules Kounde'yi oyuna almaya karar verdi. Bu durum, başından itibaren üstünlüğü elinde tutan takım açısından bir talihsizlik oldu.

İlk görüntüler sakatlığın ciddi görünmediğini ortaya koydu; ancak İspanyol savunmacının burun bölmesinde bir kayma yaşamış olabileceği belirtildi. Garcia, sakatlığın niteliğini Barcelona'nın diğer oyuncularına açıklayan doktor Bruna eşliğinde sahayı yürüyerek terk etti.

Bu sakatlık, Garcia'nın daha önce yaşadığı burun sakatlıklarını akıllara getirdi; zira oyuncu geçen sezon bir kırık yaşamış ve birkaç maçı burnunu korumak amacıyla maske takarak oynamak zorunda kalmıştı.

Barcelona'nın savunmacısı, geçen sezon kasım ayının başında Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge karşılaşmasında sakatlanmış, birkaç hafta boyunca koruyucu bir maske takmış, ardından iyileşerek normal şekilde oynamaya geri dönmüştü.