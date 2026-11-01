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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Yeni bir darbe mi, yoksa beklenen rahatlama mı? Olise'nin sakatlığındaki gelişmeler Bayern Münih'in kafasını karıştırdı

M. Olise
V. Kompany
Atletico Madrid - Bayern Münih
Atletico Madrid
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
Bayern Munich - Werder Bremen
Bayern Munich
Werder Bremen
Bundesliga
Fransa
Belçika
İspanya
Almanya

Kompany en zor kararı bekliyor

Bayern Münih, yıldızı Michael Olise'nin sakatlığındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynanacak beklenen maça yetişip yetişemeyeceği konusunda endişeler sürerken, ilk bulgular teknik direktör Vincent Kompany için iç açıcı haberler taşıyor olabilir; zira Fransız oyuncu, görünüşe göre, uzun süreli bir sakatlık riskini atlattı.

Olise, dün cumartesi günü (2-2) berabere sona eren Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşılaşmasında sağ dizinden sakatlanmış, ardından pazar günü Bavyera kulübünün özel antrenman tesisinde tedavi görmüştü.

Buna rağmen Bayern Münih, şu ana kadar sakatlığın mahiyeti ya da oyuncunun muhtemel yokluğunun süresi hakkında resmi bir açıklama yapmadı; ayrıca bir sonraki Avrupa maçına katılımı konusundaki tutumunu da netleştirmedi. Bu durum, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin temkinli iyimserliğe rağmen teknik ekibi beklenti içinde tutuyor.

Bayern Münih'in, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maça hazırlanmak üzere İspanya'nın başkentine gitmesi planlanıyor.

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ATM

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Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

FCB

FCB

FCB

FCB

Bundesliga

06 Kas 2026

SVW

SVW

Fransız "Foot Mercato" sitesinin Fransız "L'Equipe" gazetesine dayandırarak aktardığına göre Olise, dizinin durumunu değerlendirmek ve takımın İspanya'ya giden kafilesiyle seyahat edip beklenen maçta forma giyip giyemeyeceğini belirlemek amacıyla pazartesi sabahı tıbbi muayeneden geçecek.

Fransız kanat oyuncusunun hizmetlerinden mahrum kalmak, özellikle takımın hücum hattında halihazırda etkili eksiklikler yaşadığı göz önüne alındığında, Bayern Münih'in hedefleri açısından ağır bir darbe olacak. Bu eksiklerin başında Serge Gnabry, Jamal Musiala, Ismail Jakobs ve Luis Diaz geliyor.

Olise'nin Kompany'nin planlarındaki önemine rağmen, teknik ekip oyuncu tam anlamıyla iyileşmediği takdirde onunla risk almaya hazır olmayacak; bu, sakatlığın ağırlaşmasını ve oyuncunun hizmetlerinden uzun süre mahrum kalınmasına yol açabilecek daha büyük bir krize dönüşmesini önlemek için.

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