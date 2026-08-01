Basında yer alan haberler, önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun başına, eski başkan Yasir el-Mishal'in yerine geçmek için aday olan tüm potansiyel isimleri ortaya çıkardı.

El-Mishal, "Suudi Arabistan"ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasından veda etmesinin ardından Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Federasyonu, aday olmak isteyenlere kapıyı açtı; başvuru süreci bugün cumartesi akşamı saat 17.00'ye kadar devam ediyor.

Suudi Arabistan gazetesi "Er-Riyadiyye", Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığı için aday listesinin, başında el-Ahli'nin eski başkanı Halid el-Gamdi olmak üzere 6 kişiden oluştuğunu belirtti.

Liste ayrıca Hatim Haymi, Bedr er-Rezizaa, Yahya eş-Şerif, Davud el-Mukrin ve Ahmed el-Vadai'yi de kapsıyor; bu isimler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu üyesi Muid eş-Şehri'nin daha önce çekilmesinin ardından belirlendi.

Suudi Arabistan gazetesi "El-Cezire" ise Davud el-Mukrin'in de adaylıktan çekildiğini ve başkanlık koltuğu için seçim yarışının 5 aday arasında sınırlı kaldığını doğruladı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu seçimlerinin bu ayın 30 Ağustos'unda yapılacağını, kazanan ismin başkanlık koltuğunda 2030'a kadar oturacağını hatırlatalım.