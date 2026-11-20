Vinicius Junior, cezası nedeniyle 42 gün süren aranın ardından Real Madrid formasıyla La Liga'ya dönmeye hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız bugün Celta Vigo karşısında forma giyebilecek durumda. Teknik direktörün onu ilk 11'de mi sahaya süreceği yoksa yedek kulübesinde mi bekleteceği ise merak konusu.

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İspanyol gazetesi AS'nin haberine göre, Vinicius'un forma giyememesi, geçtiğimiz 10 Ekim'de Santiago Bernabeu'da oynanan Villarreal maçında Nathan Saliba'nın saçını çekmesi nedeniyle verilen cezadan kaynaklandı. Brezilyalı oyuncu bu olay yüzünden 2 maç men cezası aldı, ardından olay sonrasındaki tepkisi nedeniyle aynı süreli ek bir cezaya çarptırıldı.

Maç raporunda oyuncunun "saldırgan bir tavır sergilediği ve takım arkadaşlarının onu zapt etmek zorunda kaldığı" belirtildi. Böylece toplam ceza La Liga'da 4 maça ulaştı ve bu ceza, oyuncunun Celta Vigo maçı kadrosuna dönmesiyle sona eriyor.

Vinicius'un bir süre sahada kalacağı kesin görünürken, onun ilk 11'de oynayıp oynamayacağına teknik direktör karar verecek. Yaklaşık bir buçuk ay süren bu dönemde oyuncu yalnızca Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebildi.

Brezilyalı yıldız, Avrupa kupasında 3 maça çıktı. Kırmızı kart gördükten sadece 4 gün sonra Roma karşısında 59 dakika sahada kaldı, ardından Leipzig karşısında 70 dakika, son olarak da Atina karşısında 81 dakika forma giydi.

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Vinicius bu maçlarda ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Son dönemdeki performansının bir devamı olarak vasat görüntüsünü sürdürmesi, ilk 11'deki yerini korumayı hak edip etmediğine dair tartışmaları daha da alevlendirdi.

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Canlandıran ara

Öte yandan milli ara, Vinicius'un bu dönemdeki kariyerinde bir dönüm noktası olabilir. Ancak bunun formuna ne ölçüde yansıyacağını ancak zaman gösterecek.

Oyuncu, Dünya Kupası'nın ardından kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamadığını kabul ederek antrenmanlara yeterince bağlı olmadığını söyledi: "Daha az antrenman yaptım."

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Milli arada Brezilyalı yıldızın gol yollarındaki etkinliği geri döndü. Vinicius, Japonya karşısında 2 gol attıktan sonra Singapur maçında da 3 kez fileleri havalandırdı.

Yine de bu maçlardaki rakiplerin gücü ve rekabet seviyesi soru işaretleri doğuruyor. Bu da Vinicius için asıl sınavın Real Madrid formasıyla sahada olacağını gösteriyor.

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Oyuncu, Santiago Bernabeu'da yeniden parlamayı bekliyor. Vinicius, eflatun-beyazlı takımdaki son golünü geçtiğimiz 26 Ağustos'ta Real Sociedad ağlarına atmıştı. Böylece golsüz geçen süresi 3 aya yaklaşıyor.

Vinicius'un Real Madrid formasıyla yaptığı son asist ise geçtiğimiz 12 Eylül'de Rayo Vallecano maçına dayanıyor. Bu durum, oyuncuya yeni bir sayfa açma ve hücumdaki etkisini yeniden kazanma fırsatı sunuyor.

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Oyuncunun bu sabahki antrenmanda morali oldukça yüksek göründü. Dikkat çekecek derecede mutlu olan Vinicius'un bu hâli, ceza döneminin sona ermesinin getirdiği rahatlamayı ve fırsatı değerlendirip yeteneklerini yeniden kanıtlama isteğini yansıtıyordu.

Mendy'nin dönüşü bekleniyor

Öte yandan Real Madrid kadrosunda herhangi bir yenilik yaşanmadı. Ferland Mendy, takım arkadaşlarıyla birlikte toplu antrenmanlara devam etmesine rağmen teknik ekibin onun maçlara dönüşünde aceleci davranmak istememesi nedeniyle kadroda yer almadı.

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Takım, özellikle çok sayıda alternatife sahip olduğu için oyuncunun durumu konusunda acele etme gereği duymuyor. Böylece uzun süreli sakatlığı bulunan Asensio ve Rodrygo Goes dışında, bu sabahki antrenmana katılan oyuncular arasında kadroda yer almayan tek isim Mendy oldu.

Antrenmanda dikkat çekici bir olay da yaşandı. Mourinho, bir sonraki çalışmanın zamanında hazırlanmaması nedeniyle yardımcı ekibine tepki gösterdi.

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Bu antrenman, 42 günlük aranın ardından La Liga'ya dönmeye hazırlanan ve eflatun-beyazlı takımdaki yerini ve etkisini yeniden kazanmaya çalışan Vinicius için yeni bir başlangıç noktası niteliği taşıyor.

Real Madrid'in Celta Vigo maçı kadrosunun tamamı şöyle:

Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre.

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Defans: Denzel Dumfries, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Carreras.

Orta saha: Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch.

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Hücum: Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Diomande, Brahim Diaz, Endrick, Espi.