Sky'ın haberine göre Fabian Bredlow, Almanya'nın rekor şampiyonuna önerildi. Habere göre iki taraf arasında ilk görüşme de yapıldı.

Bredlow'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu nedenle Bayern, teorik olarak oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilir. Ancak sözleşmesinde, belirli sayıda maça çıkması hâlinde otomatik olarak uzamasını öngören bir madde olduğu belirtiliyor. Bu sayının kaç olduğu haberde yer almıyor. Bilinen tek şey, henüz başındaki bu sezonda Bredlow'un şimdiden birkaç maçta forma giydiği ve bunlara yenilerinin eklenmesinin beklendiği.

Bredlow, Bundesliga'daki ilk dört maçta sakat Dennis Seimen'in yerine kaleyi korudu. Yüksek potansiyele sahip genç oyuncu geri dönmesine rağmen Bredlow, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde de oynama fırsatı buldu. Teknik direktör Sebastian Hoeneß, Seimen'in yükünü hafifletmek ve Bredlow'u zaman zaman olağanüstü performansları için ödüllendirmek amacıyla daha önce kaleyi dönüşümlü olarak koruyacakları bir model açıklamıştı.

Ancak Sky'a göre sözleşmesindeki dikkat çekici durum nedeniyle başka kulüpler de Bredlow'la ilgileniyor. 2019'dan bu yana Stuttgart ekibinde kalecilik yapan Bredlow, önceki yıllarda da yedek kaleciydi. Bu dönemin üç yılını da Bayern'den kiralık gelen Alexander Nübel'in arkasında geçirdi. Haberde "birden fazla teklif" olduğu belirtiliyor.

FC Bayern Münih neden yeni bir kaleci arıyor?

31 yaşındaki kaleci, Bayern'in aradığı öne sürülen profile de uyuyor. Kulübün, Urbig'e destek olacak, uygun maliyetle kadroya katılabilecek, deneyimli ve ayağıyla da belli bir kalite sunabilecek bir kaleci aradığı belirtiliyor. Topla oynama Bredlow'un güçlü yönlerinden biri olmasa da ayağında top varken de güven veren bir kaleci olarak görülüyor.

Öte yandan Bayern, Stuttgart'tan kaleci transferinde daha önce iyi bir deneyim yaşadı. 2015 yazında transfer edilen ve daha önce VfB'nin tartışmasız birinci kalecisi olan Sven Ulreich, son derece isabetli bir tercih çıktı. Manuel Neuer'in oynayamadığı dönemlerde Ulreich, birkaç istisna dışında kalede kusursuz bir güvence oldu. Öyle ki bu başarılı birliktelik, 2020/21 sezonundaki bir yıllık aranın (HSV'ye transferi) ardından bugün de sürüyor. Ancak önümüzdeki yaz, artık 38 yaşında olan kalecinin kariyerini sonlandıracağına dair birçok işaret var.

Aynı durum Manuel Neuer için de geçerli. 40 yaşındaki deneyimli kaleci, son haftalarda ve aylarda bu sezonun ardından kalecilik kariyerine son verebileceğinin sinyalini defalarca verdi. Neuer hâlâ birinci kaleci olsa da geçiş sürecini kolaylaştırmak için düzenli olarak kaleyi Urbig'e bırakıyor.

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FC Bayern Münih: Adaylar arasında başka hangi kaleciler var?

Ancak piyasada Bredlow'un dışında, 23 yaşındaki Urbig'e deneyimleriyle destek olabilecek başka kaleciler de var. Son dönemde Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) ve Marvin Schäbe'ye (1. FC Köln) yönelik ilgiden de söz edilmişti. Ayrıca Sky, ekim ayı başında dikkat çekici isimlerden oluşan bir liste yayımladı. Yayıncı kuruluş, Säbener Straße'deki değerlendirmelerde yer aldığı belirtilen kaleciler arasında Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid) ve Rui Silva'nın (Sporting) adlarını saydı.

Finn Dahmen de dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor. Jürgen Klopp tarafından Almanya Millî Takımı teknik direktörü olarak düzenlediği ilk kampa davet edilen 28 yaşındaki kaleci, yazın bonservis bedeli olmadan transfer edilebilecek. Ancak FC Augsburg da oyuncuyu takımda tutma konusunda hâlâ umutlu.

Dahmen kısa süre önce FCA'nın görüşeceği "ilk taraf" olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Birbirimiz için ne ifade ettiğimizi biliyoruz ve birbirimize çok değer veriyoruz. Bu, kariyerimin devamı açısından üzerinde iyice düşünmem gereken önemli bir karar."







