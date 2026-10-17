Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, bir teknik direktörün karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin, istediklerinden daha az süre alan oyuncuların psikolojik durumuyla başa çıkmak olduğunu birçok kez itiraf etti ve bu açıdan takımın orta sahası en karmaşık bölge olarak öne çıkıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Frenkie de Jong'un planlarına geri dönmesinin ardından Flick orta sahada bir ikilemle karşı karşıya; zira Alman teknik adam şu anda yalnızca 3 mevki için yarışan 8 oyuncuya sahip.

Rodri, de Jong, Bernal, Gavi, Pedri, Fermin, Dani Olmo ve Farinas orta sahadaki üç mevki için rekabet ediyor.

Alman teknik adam açısından olumlu yön ise bu oyuncuların birçoğunun birden fazla mevkide oynayabilmesi; nitekim bazı maçlarda ileri hatta da görev yaptılar.

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Şu an itibarıyla Flick, en zorlu maçlardaki ideal orta saha tercihlerini belirlemiş görünüyor. Rodri, Pedri ve Fermin Lopez diğer rakiplerinin önünde yer alıyor; Fermin ile arasında son derece başa baş bir rekabet oluşan Dani Olmo da hesaba katılıyor.

Flick ayrıca Olmo ile Fermin'in ilk 11'de birlikte oynamasının güç olduğu izlenimini yerleştirmekten kaçınmaya çalışıyor; bu nedenle iki oyuncuyu Galatasaray karşısında birlikte sahaya sürdü.

Dani Olmo yalancı forvet mevkiinde görev aldı ve fırsat üretme ile takım arkadaşlarının işini kolaylaştırma konusundaki yüksek kabiliyetini bir kez daha kanıtladı; ancak hâlâ fileleri havalandırmaktan uzak, zira son golü geçen mart ayına ait.

Flick'in Real Betis karşısında Olmo'ya hangi rolü vereceğini takip etmek gerekecek; her ne kadar işaretler oyuncunun maça yedek kulübesinde başlayacağını gösterse de.

De Jong'a gelince, son günlerde takımla birlikte normal şekilde antrenmanlara katılmasının ardından kadroya dönen oyuncunun maça yedek olarak başlayacağı kesin.

De Jong'un mevkii

Flick dün, beşe beş sistemiyle yapılan bazı antrenmanlarda de Jong'u stoper mevkiinde denediğini itiraf etti; ancak bu seçeneğin orta ya da uzun vadede teknik direktörün güvendiği bir yaklaşıma dönüşmesini hayal etmek güç.

Oyuncunun kendisi de birçok kez bu mevkide özellikle rahat hissetmediğini doğrulamış, stoperde oynamanın Ajax dönemindeki mecburi bir çözümden ibaret olduğunu belirtmişti.

Rodri'nin takımdaki varlığı, Barcelona'da de Jong'un mevkiinin değişmesine katkı sağladı; oyuncu daha önce takımı çalıştıran tüm teknik direktörlerin kadrolarında vazgeçilmez bir unsurdu. Şimdi ise bu yeni duruma göğüs germesi ve rekabetin zorluğuna rağmen yerini geri kazanmaya çalışması gerekecek.



