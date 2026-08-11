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Nottingham Forest v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport

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Yeni bir Arap kanalı Al Ahly ile Barcelona maçının yayın haklarını aldı

Barcelona - Al Ahly SC
Barcelona
Al Ahly SC
Club Friendlies
İspanya
Mısır

Bu maç, iki devin yeni sezon hazırlıkları kapsamında geliyor.

Mısır'ın "On Sport" ağı, 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan Mısır ekibi Ahly ile Barcelona arasındaki Joan Gamper Kupası hazırlık maçının yayın haklarını aldığını duyurdu.

Ağ, bugün salı günü, "Spotify Camp Nou" stadyumunda oynanacak maçın "On Sport" uygulaması üzerinden özel olarak yayınlanacağını açıkladı.

Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Şarika" kanalı, hazırlık maçının yayın haklarını aldığını duyurmuştu.

Maç, Mısırlı ve İspanyol iki devin yeni sezon 2026-2027 hazırlıkları kapsamında oynanacak.

Club Friendlies
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL

Ahly, 20 Ağustos'a kadar İspanya'da bir hazırlık kampı gerçekleştiriyor ve kampı La Liga şampiyonu Barcelona ile yapacağı karşılaşmayla noktalayacak.

Ahly, sezon öncesinde kulübün tarihi başkanı Joan Gamper'in adını taşıyan geleneksel maçında Barcelona ile karşılaşacak ilk Arap ve Afrika takımı olacak.

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