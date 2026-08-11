Mısır'ın "On Sport" ağı, 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan Mısır ekibi Ahly ile Barcelona arasındaki Joan Gamper Kupası hazırlık maçının yayın haklarını aldığını duyurdu.

Ağ, bugün salı günü, "Spotify Camp Nou" stadyumunda oynanacak maçın "On Sport" uygulaması üzerinden özel olarak yayınlanacağını açıkladı.

Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Şarika" kanalı, hazırlık maçının yayın haklarını aldığını duyurmuştu.

Maç, Mısırlı ve İspanyol iki devin yeni sezon 2026-2027 hazırlıkları kapsamında oynanacak.

Ahly, 20 Ağustos'a kadar İspanya'da bir hazırlık kampı gerçekleştiriyor ve kampı La Liga şampiyonu Barcelona ile yapacağı karşılaşmayla noktalayacak.

Ahly, sezon öncesinde kulübün tarihi başkanı Joan Gamper'in adını taşıyan geleneksel maçında Barcelona ile karşılaşacak ilk Arap ve Afrika takımı olacak.