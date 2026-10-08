Yeni bir adımla: Real Madrid efsanesi teknik direktörlük dünyasına yaklaşıyor

Real Madrid efsanesi Alman Toni Kroos, İspanya Futbol Federasyonu'na profesyonel oyunculara özel antrenörlük kursuna katılmak istediğini bildirdikten sonra teknik direktörlük dünyasına yaklaşıyor.

AS gazetesi, Toni Kroos'un şu anda futbolun üçüncü seviyesine kadar geçerli, tanınmış bir antrenörlük sertifikasına sahip olduğunu aktardı.

Kroos, İspanya Futbol Federasyonu'na, 2027-2028 sezonunda düzenlenecek profesyonel oyunculara özel antrenörlük kursuna katılmak istediğini bildirdi.

Gazete, bu kursu tamamlamanın, sahibine her seviyeden takımları çalıştırma imkânı veren A lisansını almak anlamına geldiğini belirtti.

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Toni Kroos, şu anda sahip olduğu sertifika kapsamında yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde oturabiliyor; ancak ister birinci lig ister ikinci lig olsun, teknik direktörlük görevini üstlenemiyor.

Real Madrid'in geçen yıl Toni Kroos'u beyaz kulübün yapısına geri döndürmeyi düşündüğü hatırlatılırken, kendi adını taşıyan akademiye yaptığı ziyaretlerin de onunla Real Madrid arasındaki mesafeyi azalttığı ve unutulmasına izin vermediği belirtiliyor.

Kroos, Boadilla'da kurduğu akademide çalışmaya devam ediyor ve genç nesillerin gelişmesine ve yetişmesine yardımcı olmaktan keyif alıyor.

Futbolun rekabetçi tarafından uzak geçirdiği iki yılın ardından, kendisini dünyanın en iyi oyuncularından biri yapan bu sporun içindeki olası bir hedef olarak teknik direktörlük koltuğuna bakmaya başladı.