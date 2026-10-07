Ürdün Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Faslı Jamal Sellami, Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk maçını Al-Ahli karşısında oynamaya yaklaştı.

Al-Ahli, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında, yarından sonraki gün cuma günü El-Ahsa'daki Meydan Tamvil El-Ula Stadı'nda Al-Fateh'e konuk olacak.

Maça 48 saat kala Suudi "Al-Riyadiyah" gazetesi, Al-Fateh kulübünün teknik direktör Khaled Al-Atwi önderliğindeki Suudi teknik ekibine, son dönemdeki kötü sonuçlar nedeniyle görevden alındığını bildirdiğini doğruladı.

Gazete, Suudi kulübünün, 2026 Dünya Kupası grup aşamasını geçmeyi başaramamasının ardından Ürdün Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrılmasından sadece birkaç ay sonra, Jamal Sellami ile bu sezonun sonuna kadar takımı çalıştırması konusunda anlaştığını açıkladı.

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Al-Fateh yönetimi, Al-Ahli maçından önce Jamal Sellami'nin takımın teknik direktörlüğü görevini resmen üstlendiğini duyurabilmek için Suudi Roshn Ligi Birliği'ndeki mali denetim biriminin onayını bekliyor.

Al-Fateh, Suudi Roshn Ligi'nin bu sezonunda büyük sıkıntı yaşıyor; 3 beraberlik ve 4 yenilgiden topladığı 3 puanla ve henüz hiçbir galibiyet elde edemeden puan tablosunda on beşinci sırada yer alıyor.

Sellami'nin, en büyük başarısı Ürdün Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerine doğrudan taşımak olan dolu dolu bir teknik direktörlük kariyerine sahip olduğu belirtiliyor.