22 yaşındaki oyuncu, söz konusu sakatlığı pazar günü Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e karşı deplasmanda alınan 2-0'lık yenilgide yaşadı. Milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un "ikinci" kadrosu için planlanmıştı ve pazar günü Herzogenaurach'a gitmesi gerekiyordu.

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) açıklamasına göre yerine yeni bir isim çağrılmayacak. RB'nin açıklamasında, Gruda'nın "yaklaşan milli maç arasında kendini biraz frenlemesi gerektiği" belirtildi. Şu ana kadar 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda 20 maça çıktı ve A Milli Takım'daki ilk maçına çıkma ihtimali vardı.

DFB takımı, Uluslar Ligi'ndeki açılışında perşembe günü (20.45/RTL) Amsterdam'da ezeli rakibi Hollanda ile karşılaşacak. Üç gün sonra ise Augsburg'da rakip Yunanistan olacak. Gruda, 1 Ekim'de Münih'te Sırbistan'a karşı ve 4 Ekim'de Selanik'te Yunanistan'a karşı forma giyebilirdi. Klopp, başlangıçta iki kadroya toplam 44 oyuncu çağırmıştı.