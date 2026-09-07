Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, takımının dün Pazar günü Valencia'yı 5-0 mağlup ettiği La Liga'nın dördüncü haftasındaki maçta tartışma yarattı.

"X" platformunda hakem kararlarının analizinde uzmanlaşmış "Archivo VAR" hesabı, Rodri ile Valencia forveti Arnaut Danjuma arasında Barcelona ceza sahası içinde yaşanan ortak mücadeleye dair yeni görüntüler paylaştı.



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"Archivo VAR" hesabı şu ifadeleri kullandı: "Rodri ve Danjuma arasındaki müdahale anının yeni açısına dikkat edin! İspanyol oyuncu, şut çekilmeden önce forvete doğru hamle yapıyor."

Ve şunları ekledi: "Karar, penaltı verilmesi ve Rodri'ye kırmızı kart gösterilmesi yönünde olmalıydı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Yayının sunduğu açılardan, temasın boyutunu fark etmek imkânsızdı."



