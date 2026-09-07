24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1082545862.jpgAOP.Press

Çeviri:

Yeni bir açı: Rodri, Valencia karşısında kırmızı kartı hak etti mi?

Rodri
A. Danjuma
Barcelona
Valencia
La Liga
İspanya
Hollanda

Hakem tartışması La Liga'yı ateşliyor

Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, takımının dün Pazar günü Valencia'yı 5-0 mağlup ettiği La Liga'nın dördüncü haftasındaki maçta tartışma yarattı.

"X" platformunda hakem kararlarının analizinde uzmanlaşmış "Archivo VAR" hesabı, Rodri ile Valencia forveti Arnaut Danjuma arasında Barcelona ceza sahası içinde yaşanan ortak mücadeleye dair yeni görüntüler paylaştı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı biçimde tartışabilirsiniz

"Archivo VAR" hesabı şu ifadeleri kullandı: "Rodri ve Danjuma arasındaki müdahale anının yeni açısına dikkat edin! İspanyol oyuncu, şut çekilmeden önce forvete doğru hamle yapıyor."

Ve şunları ekledi: "Karar, penaltı verilmesi ve Rodri'ye kırmızı kart gösterilmesi yönünde olmalıydı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Yayının sunduğu açılardan, temasın boyutunu fark etmek imkânsızdı."

Şampiyonlar Ligi
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Valencia crest
Valencia
VAL
Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin