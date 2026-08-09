Bu arada görevinden ayrılan eski Squadra Azzurra teknik direktörü Paolo Maldini'nin Corriere della Sera'ya verdiği röportajda açıkladığı üzere, Guardiola federasyona onay vermeye çok yaklaşmıştı.

"Onunla görüşmek için Barselona'ya gittik, birlikte öğle yemeği yedik ve bütün bir gün boyunca konuştuk. Bu onu fazlasıyla cezbetti. Evet demeye çok yakındı. Hatta kağıtlara kadro yazmaya bile başlamıştı" diyen Maldini, İtalyan heyeti ile İspanyol yıldız teknik adam arasındaki görüşmeyi anlattı.

Guardiola'nın sonunda dört kez dünya şampiyonu olan takıma hayır demesi, bazı medya organlarının görüşmeler sırasında öne sürdüğü gibi mali taleplerden kaynaklanmıyordu. Maldini, "Paranın, konuşulan 20 milyon euronun, hiçbir zaman bir önemi olmadı. Pep bize çok net şekilde şunu söyledi: Bana son milli takım teknik direktörünün aldığından bir euro daha az verin, benim için sorun yok" ifadelerini kullandı.

Bunun yerine 55 yaşındaki teknik adam, Manchester City'de kulübe kenarında geçen yıpratıcı on yılın ardından yeniden bir kulübün ya da milli takımın başına geçmeye henüz hazır hissetmedi. Maldini, Guardiola'nın "yorgunluk nedeniyle hayır dediğini" belirterek, "Premier League'de geçen on yıpratıcı yılın içinden geliyor. Sırtından ameliyat oldu. Dinlenmek istiyor" dedi.

Maldini'nin açıklamasına göre İspanyol teknik adam, İtalyan futbolunu zorlu yılların ve üst üste kaçırılan üç Dünya Kupası'nın ardından yeniden zirveye taşıma görevi için temelde büyük bir heyecan da duyuyordu. "Bu çok ciddi bir görüşmeydi, U17'den başlayarak yukarıya doğru kadroları inceledik" diye konuştu.

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Paolo Maldini, federasyonun Andrea Pirlo'ya verdiği ret kararının ardından görevinden ayrıldı

Guardiola'nın kesin ret kararının ardından gündeme ancak Andrea Pirlo geldi. 2006 Dünya Şampiyonu, sonuçta Maldini'nin tercih ettiği adaydı, ancak federasyon Rus bahis şirketi Fonbet ile bağlantılar nedeniyle veto kararı verdi. Buna tepki olarak Maldini, görevinde sadece 16 gün kaldıktan sonra istifa etti.

Buna göre Maldini, yeni seçilen federasyon başkanı Giovanni Malago'dan yeni teknik direktörle ilgili kararı tamamen kendi başına alma sözü almıştı. Bu özerklik, eski futbolcunun FIGC'deki görevi kabul etmesi için baştan beri belirleyici şart olarak görülüyordu.