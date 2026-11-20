Gianni Infantino, FIFA'nın Dünya Kupası'ndan 15 milyar sterlin değerinde bir hisse satma planını ortaya koymadan önce Kushner ailesiyle 10 ay süren gizli görüşmeler yaptı.

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İngiliz "Telegraph" gazetesinin elde ettiği kayıtlara göre görüşmeler geçen yılın eylül ayı ortasında Zürih'te başladı. Infantino ardından aynı yılın 4 Kasım günü ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ofisinde bir toplantı yaptı.

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FIFA Başkanı, sonraki aylarda Jared'ın kardeşi ve daha sonra Infantino'nun ortaya koyduğu projenin ana yatırımcısı olarak açıklanan Joshua Kushner ile ek görüşmeler yaptı. Bunlara ek olarak aile üyeleri ya da aileye yakın isimlerle en az 10 toplantı daha gerçekleştirdi.

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Gazetenin elde ettiği toplantı kayıtları, "FIFA Forward Enterprise" (FFE) adıyla bilinen satış projesi FIFA'nın bazı üst düzey yöneticilerine sunulmadan önce, bir tarafta Infantino ve yakın çevresi, diğer tarafta Joshua Kushner ile JP Morgan bankası arasında aylarca süren yoğun temaslar yaşandığını ortaya koyuyor.

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Trump'ın damadının bu toplantılara katılıp katılmadığı net olmasa da toplantıların birçoğu Jared Kushner'ın ofisinde yapıldı.

FIFA'nın üst düzey yöneticilerinden teklifi incelemelerinin istendiği bilinen ilk tarih, Dünya Kupası finalinden bir önceki günün akşamı, 18 Temmuz'da Manhattan'daki Waldorf Astoria Oteli'nde yapılan toplantıydı.

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O tarihe kadar, aralarında İngiltere Futbol Federasyonu başkanının da bulunduğu FIFA Konseyi üyelerinin birçoğunun tekliflerden haberi yoktu.

Hayata geçirilemeyen "FIFA Forward Enterprise" projesinde yer alan kişiler, Jared Kushner'ın projede "yer almadığını" doğruladı.

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Jared Kushner'ın ofisinde yapılan 4 Kasım toplantısının ardından Infantino, Joshua Kushner ile sık sık temas kurdu.

Tanıkların aktardığına göre bu temaslar, ikilinin ofislerinde ve özel konutlarında gerçekleştirilen en az 10 ek toplantıyı kapsıyordu.

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8 Aralık'ta Infantino, Joshua Kushner ve daha önce Liberty Media şirketinin Formula 1'i 4,4 milyar dolara satın alma sürecini yöneten, projede danışman olarak da görev yapan Greg Maffei'nin katıldığı bir video konferans düzenlendi.

Infantino, 14 Ocak'ta başka bir toplantıya katıldı, ardından 21 Mart'ta Joshua Kushner ile video konferans yaptı.

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Toplantılar ilkbahar ve yaz aylarında da sürdü. Mayıs ayında, JP Morgan bankasıyla yapılan görüşmeleri de içeren yoğun bir temas dönemi yaşandı.

Ancak proje, dünya genelinde yükselen büyük tepkilerin ardından rafa kaldırıldı.

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Infantino-Kushner projesi yalnızca Dünya Kupası gelirlerinden bir hissenin satışıyla sınırlı değildi. Proje, FIFA'ya bağlı ve FIFA turnuvalarının televizyon yayınları, sponsorluk, reklam, bilet, ağırlama ve lisanslama dahil ticari ve operasyonel haklarını yönetecek bir ticari şirket kurulmasını da içeriyordu.

Plana göre şirketin %20'si yaklaşık 4,2 milyar dolar karşılığında yatırımcılara satılacak, FIFA %80'lik hisseyi elinde tutacak ve yatırımcı grubuna Joshua Kushner'a bağlı bir şirket liderlik edecekti. Ancak proje, şeffaflık eksikliği ve uluslararası federasyon bünyesindeki ilgili kurulların ayrıntılardan erken aşamada haberdar edilmemesi nedeniyle eleştirilere neden oldu.