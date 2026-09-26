İspanyol fizyoterapist Angel Villanueva, Mbappe'nin Nike'tan İsviçre spor markası On'a geçmesi nedeniyle, Real Madrid yıldızının muhtemelen daha ciddi şekilde sakatlandığı Fransa-Türkiye maçından sekiz gün önce artan sakatlık riski konusunda uyarıda bulunmuştu. Bununla birlikte, mevcut durumda sakatlık ile Mbappe'nin yeni kramponları arasında doğrudan bir bağ kurmak tamamen spekülasyondan ibaret.

Villanueva, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ayakkabı değişikliğinin her türü (kalıp, krampon çivileri, sertlik, yastıklama veya ağırlık) biyomekaniği ve ayaklara, ayak bileklerine, dizlere ve kas zincirlerine binen yükü hafifçe değiştirir ve geçici olarak sakatlık riskini artırır" diye yazdı ve şu uyarıda bulundu: "Bu, dikkate alınması ve göz önünde tutulması gereken bir faktör."

Mbappe cuma günü, yeni ayakkabısıyla çıktığı ilk maçta, Equipe Tricolore'un 1-0 kazandığı karşılaşmada attığı golün hemen ardından gerçekten de dizinden sakatlandı. Kısa süreli sevincin ardından söz konusu bölgeyi tuttu ve acı içindeki yüz ifadesiyle Fransa sağlık ekibi tarafından tedavi edildi. Forvet oyuncusu kısa süre sonra önce sahaya geri döndü. Ancak bu dönüş yalnızca birkaç dakika sürdü; Mbappe daha sonra yere yığıldı ve artık devam edemeyeceğini işaret etti.

Fransa Futbol Federasyonu TFF kısa süre sonra ilk teşhisi paylaştı: "Kylian Mbappe, galibiyet golünü atarken dizinden sakatlandı. Tendon sakatlığı yaşadı ve tedavi için Madrid'e dönecek." Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane da hiç iyimser konuşmadı ve, "Ne yazık ki iyi görünmüyor" dedi.

Kylian Mbappe daha önce aynı dizinden sakatlanmış mıydı?

Cumartesi günü Villanueva, birden fazla paylaşımında Mbappe'ye yaptığı uyarıya yeniden atıfta bulundu. "Elbette konu çok daha karmaşık, ancak ben her zaman bunu basit bir şekilde açıklamaya çalıştım" diye yazdı ve şunu vurguladı: "Buna ek olarak, geçen sezon yine aynı dizde yaşanan olaylar (aralıktaki sakatlık) ve Elche maçından bu yana yaşadığı şikayetler de var."

Mbappe yılın başında söz konusu sakatlık nedeniyle birkaç maç kaçırmıştı. İlkbahardaki bir başka zorunlu aranın etrafında ayrıca İspanya ve Fransa'da sansasyonel haberler de çıkmıştı; buna göre yıldız oyuncu bir yanlış teşhisin mağduru olmuştu. Buna göre, Eflatun-Beyazlılar'ın doktor ekibinin önce Fransız yıldızın yanlış bacağını muayene ettiği, bunun da Real Madrid'in sağlık departmanında personel değişikliğini tetiklediği öne sürülmüştü.

Mbappe'nin o dönemde çok sayıda maça ağrılar içinde çıktığı belirtilirken, gazetelerde çapraz bağ sakatlığı ihtimali de speküle edilmişti. Mbappe sonunda Paris'te tedavi oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı oynanan son 16 turu rövanş maçında sahalara döndü; takip eden haftalarda da yeniden üst düzey formunu ortaya koydu.

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Kylian Mbappe artık Nike'ta değil: On'a geçiş nasıl gerçekleşti?

Şimdi On ile yapılan ve büyük yankı uyandıran anlaşma, Mbappe'nin sakatlığında pay sahibi olabilir. Dünya Kupası rekor golcüsünün 20 yılın ardından Nike'tan ayrıldığı sürpriz geçiş birkaç gün önce duyurulmuştu. Mbappe ayrıca, 2010'da kurulan ve özellikle koşu ayakkabıları ile spor giyimiyle tanınan İsviçreli şirketin küresel marka elçisi olacak.

Merkezi Zürih'te bulunan şirket ayrıca, Fransa futbol efsanesi Thierry Henry'nin gelecekte Director of Football olarak görev yapacağını açıkladı. Medya haberlerine göre Henry, 2025'ten bu yana şirkette perde arkasında zaten çalışıyordu ve Mbappe'yi On'a geçmeye ikna etmede belirleyici rol oynadı. 2019'dan bu yana ortak sahiplerden biri de tenis efsanesi Roger Federer.



