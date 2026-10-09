Portekizli Joao Felix'in Barcelona'ya dönüşünün kolay olmayacağı anlaşılıyor; zira Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr yönetimi, sözleşmesini iki sezon daha uzatmaya olanak tanıyan bir maddeyi devreye sokarak oyuncuyu daha uzun süre kadrosunda tutmak istiyor.

"Foot Mercato" sitesinin İspanyol gazetesi "Sport"a dayandırarak aktardığı habere göre, geçtiğimiz salı günü Abdullah el-Macid'in yerine göreve gelen Al-Nassr'ın yeni başkanı Ahmed es-Sultan, garantili sözleşme süresine göre son yılına giren Felix'in sözleşmesindeki otomatik uzatma maddesini devreye sokmak istiyor. Buna karşılık, oyuncunun çevresi Katalan kulübüne olası dönüşüne zemin hazırlamak amacıyla harekete geçti.

Rapora göre yeni yönetim, Felix'i uzun vadede kadroda tutmayı hedefliyor ve önümüzdeki dönemde Al-Nassr projesinde ona merkezi bir rol verme ihtimalini değerlendiriyor; böylece Cristiano Ronaldo kariyerinde ilerleyip yavaş yavaş sahnenin ön planından uzaklaşmaya yaklaşırken Felix takımın en öne çıkan isimlerinden biri haline gelecek.

Bu adım, özellikle Al-Nassr sözleşmesinde yer alan uzatma maddesini devreye sokmaya karar verirse, Portekizli forvetin Avrupa sahalarına hızla dönme çabalarını zorlaştırabilir.

Gelecek maçlar ALN Premier Lig 14:00 DIR

Felix daha önce 2023-2024 sezonunda Atletico Madrid'den kiralık olarak takıma katıldığında Barcelona forması giymişti. Oyuncu o dönemde 44 maça çıkmış, bu maçlarda 10 gol atmış ve 6 asist yapmıştı.

Bazı dönemlerde performansındaki iniş çıkışlara rağmen Felix, Katalonya'daki tecrübesine dair olumlu anılar taşıdı ve kulübe olan bağlılığını ve oraya dönme isteğini gizlemedi.

Ancak rapora göre Barcelona, oyuncuyu geri almayı 2027 yaz transfer dönemindeki öncelikleri arasına koymuyor; her ne kadar takımın hücum hattında halihazırda birçok seçeneğe sahip olması nedeniyle oyuncunun dönüşünü piyasada mevcut bir fırsat olarak değerlendirebilecek olsa da.

Felix'in iyi oynadığı hücum rollerini üstlenebilecek isimler listesinde Fermin Lopez ve Dani Olmo'nun yanı sıra kanatlarda Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon yer alıyor.