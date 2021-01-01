Yeni Adana Stadı yetişmedi | Adana derbisi bir kez daha 5 Ocak Stadı'nda

AA

Pazar günü oynanacak Adanaspor - Adana Demirspor derbisine Yeni Adana Stadı'nın ev sahipliği yapması bekleniyordu ama adres yine 5 Ocak Stadı oldu.