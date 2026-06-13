Yemenli yorumcu Hasan El-Eidros, Cumartesi akşamı İsviçre karşısında Katar'a Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı kazandıran Boualem Khoukhi'nin tarihi golünün ardından yorumcu kabininde sevinçten coştu.

"BeIN Sports" yorumcusu yüksek sesle, "Katar, kazandın... Yemin ederim, Katar başardı!" diye bağırdı. Bu coşkulu an, tüm halkın bu tarihi başarıdan duyduğu sevinci yansıtıyordu.

Katar kanalı tarafından sosyal medya sayfalarında paylaşılan ve internette dolaşan bir videoda, kabin içinde büyük bir coşku içinde olan El-Eidros, uzatma dakikalarının 5. dakikasında gelen ve Katar'a İsviçre karşısında 1-1'lik değerli bir beraberlik kazandıran golü haykırarak kutluyor.

32 saniyeyi geçmeyen videoda El-Eidros, "Yaşasın Katar!" diye yüksek sesle bağırıyor ve bu cümleyi birkaç kez tekrarlıyor, ardından da açık bir heyecanla şöyle ekliyor: "Yemin ederim, oldu ya Katar!", 2022 Dünya Kupası'nda üst üste 3 mağlubiyetin ardından Katar'ın ilk puanını kazanmasının getirdiği toplu sevinci samimi bir şekilde ifade etti.

Khouki'nin golü, 90+5. dakikada Hammam Al-Amin'in ortasına yaptığı güçlü kafa vuruşuyla geldi. İsviçre'nin tamamen hakim olduğu maçta, 17. dakikada Breel Embolo'nun penaltıdan attığı golle öne geçmişti. Ardından kaleci Mahmoud Abu Nada, muhteşem kurtarışlarıyla takımını kurtardı ve Khouki son anlarda tarihe adını yazdırdı.