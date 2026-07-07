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Yedinci yıla doğru... Amirim, Yaisle’nin Suudi Al-Ahli’deki geleceğini güvence altına alıyor

Transfers
Al Ahli
M. Jaissle
R. Amorim
AC Milan
Premier Lig
Suudi Arabistan
Almanya
Portekiz
İtalya

Alman teknik direktör, 2023 yılından beri "Al-Raqi" takımını yönetiyor

Milan’ın yeni teknik direktörü Portekizli Ruben Amorim, Alman meslektaşı Matthias Jaissle’nin Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında yedinci yıla kadar kalacağından emin.

Jaissle'nin Al-Ahli ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda sona eriyor ve bu durum, özellikle birçok kulübün onu kadrosuna katmak istemesi nedeniyle, önümüzdeki dönemde takımdan ayrılacağına dair şüpheleri gündeme getirmişti.

Nitekim Alman teknik direktör, İtalyan teknik direktör Massimiliano Allegri'nin ardından gelecek sezon Milan'ı yönetecek en önde gelen adaylardan biriydi; ancak "Rossoneri", sonunda Ruben Amorim'i atamaya karar verdi.

Milan hayali sona erdikten sonra, Suudi Arabistan’ın “Okaz” gazetesi, Al-Ahli’nin Yaisle ile sözleşmesini bir süre daha uzatma konusunda anlaştığını bildirdi.

Gazete, Alman teknik direktörün yeni sözleşme kapsamında 2030 yılına kadar Suudi takımında kalacağını belirtti; bu da onun “Al-Raqi” kalesinde 7 yılını tamamlayabileceği anlamına geliyor.

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Yaisle, 2023 yılından bu yana Al-Ahli'nin teknik direktörlüğünü yürütüyor ve takımı, tarihinde ilk kez iki kez Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştırmanın yanı sıra, 9 yıl aradan sonra Suudi Süper Kupası'nı da kazanmasını sağladı.

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