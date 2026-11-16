Yedinci şokun ardından: Barcelona'nın yıldızı İspanya kadrosunda "kafa karıştıran bir bilmece"

Barcelona'nın yıldızı Pedri, İspanya Milli Takımı'nın son 9 maçının yalnızca 2'sinde ilk 11'de başladı, ancak forma giydiği her maçta mükemmel bir performans sergiledi.

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Konuyu ele alan Sport gazetesi, bir haberinde Pedri'nin İspanya Milli Takımı'nda, onun yeteneklerine ve statüsüne sahip bir oyuncu için alışılmadık bir rol üstlendiğini yazdı.

Pedri artık etkili bir yedek olarak oyuna giriyor ve bu rolü kusursuz şekilde yerine getiriyor. Ancak İspanya'nın ilk 11'inde yer almaması dikkat çekmeye devam ediyor. İngiltere karşısında da yaşanan buydu.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, basın toplantısında kendisine yöneltilen sorudan biraz rahatsız olmuş bir ses tonuyla "Bu kez Fabián Ruiz'i tercih ettim" dedi.

Teknik direktör bu tercihi bir gün önceden ima etmişti, ancak gerçek şu ki Fabián, Çekya maçında yaşadığı yorgunluğun etkisini hissetti ve orta sahada Pedri'nin becerilerine, top kontrolüne ve oyun kurma yeteneğine sahip bir oyuncunun eksikliği göze çarptı.

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Pedri'nin ikinci yarıda oyuna girmesi de bunu açıkça kanıtladı. Teknik direktör başlangıçtaki planını düzeltti ve Pedri ile Fermín'in sahada olmasıyla İspanya, özellikle Lamine Yamal'la kurulan uyum açısından daha iyi bir görüntü ortaya koydu.

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Ayrıca bek pozisyonunda Pedro Porro'nun bulunması, ikili arasındaki olağanüstü saha içi uyum nedeniyle Pedri'nin daha çok işine yaradı. Bu nedenle Katalan kulübünün gelecek sezon Tottenham'ın yıldızını transfer etmeye çalışması şaşırtıcı değil.

Pedri, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde ilk 11'den çıkarıldı ve o zamandan bu yana forma şansı düzensiz hale geldi.

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Pedri'ye dönecek olursak, İspanya'nın son 9 maçının yalnızca 2'sinde ilk 11'de başladı. Dünya Kupası'nda Belçika karşısında ilk 11'den çıkarılmış, yerine Dani Olmo forma giymişti.

Olmo da büyük yeteneğe sahip bir başka oyuncu. Pedri ise Belçika ve Fransa karşısında ve özellikle de finaldeki Arjantin maçında yalnızca ikinci yarıda oynamakla yetinmek zorunda kaldı. Bu maçta tanıdığımız o olağanüstü oyuncu sahneye çıktı.

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De la Fuente, şu ana kadar taktik sistemi içinde Pedri'ye uygun rolü bulamadı. Pedri, Barcelona'da Rodri'nin yanında kusursuz biçimde oynayabileceğini kanıtlamış olsa da De la Fuente onu ileri oyun kurucu pozisyonunda oynatmayı tercih ediyor.

Metropolitano'da ise Pedri daha geride bir pozisyonda oynadı ve bunun etkisi açıkça görüldü. Hatta Zubimendi'nin hissettiği kas ağrıları nedeniyle maçı tek defansif orta saha olarak tamamladı. Barcelonalı oyuncu topa tamamen hâkim oldu ve oyunun temposunu belirleyen bir numaralı isim haline geldi.

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UEFA Uluslar Ligi'nin bu sezonki turnuvasında Pedri yalnızca 2 maçta ilk 11'de başladı. Son iki maçta yedek kulübesinde oturması ise özellikle Dani Olmo'nun yokluğunda büyük şaşkınlık yarattı.

Çekya karşısında İspanya, orta sahada Pedri'nin kalitesini aradı. De la Fuente de bunu kabul ederek "Top hâkimiyetinde eksik kaldık" dedi.

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Bu açıklama, Pedri'nin Metropolitano'da İngiltere karşısında ilk 11'de başlayacağı izlenimini vermişti. Ancak teknik direktör, İngiliz oyuncuların fiziksel yapısını gerekçe göstererek fiziksel olarak güçlü bir oyuncuyu sahaya sürmeyi tercih etti.

Oysa İspanya'nın lehine farkı yaratan unsur fiziksel güç değil, yetenek ve beceridir. Hava toplarında ve ikili mücadelelerde takımın performansını artırmak için Merino ve Pubill sahaya sürüldü, ancak plan istenen başarıyı getirmedi.

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Sport şu ifadeleri kullandı: "İspanya'nın Pedri'ye ihtiyacı var. O, Barcelona'da oynadığından daha ileride bir pozisyonda görev alsa bile fark yaratabilecek bir oyuncu."

De la Fuente'nin, sistemindeki en güçlü defansif orta saha ikilisi olan, Rodri ya da Zubimendi ile Fabián Ruiz'den oluşan tandemden vazgeçmesi zor görünüyor.

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Pedri, bu pozisyonda, yani hücum organizasyonlarının başladığı bölgede oynayabileceğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı, ancak teknik direktör onu bu rolde oynatma konusunda tam olarak ikna olmuş değil.

Barcelona için en iyi haber ise oyuncunun fazla süre almaktan kaynaklanan bir yorgunluk olmadan dönecek olması. Pedri, Çekya karşısında yalnızca 14 dakika oynadı, ardından İngiltere karşısında 45 dakika daha sahada kaldı.

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Çekya maçındaki yokluğu, Atlético Madrid karşısında oynadığı yorucu 90 dakikanın ardından biriken yorgunlukla açıklanabilirdi. Ancak İngiltere karşısında ilk 11'de yer almaması taktiksel bir karardı.

Her halükarda Pedri büyük bir profesyonellik sergiledi. Hiçbir memnuniyetsizlik belirtisi göstermedi, itiraz etmedi ya da yakınmadı. Aksine teknik direktör Luis de la Fuente'nin oluşturmayı başardığı ailenin bir parçası olarak takım arkadaşlarının yanında yer aldı. Çünkü o, olağanüstü bir oyuncu ve daha büyük bir rolü, daha etkili bir forma şansını hak ediyor.