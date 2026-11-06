Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Danimarka ve Galler'e karşı oynanacak son UEFA Uluslar Ligi grup maçları için 28 kişilik kadrosunu açıkladı. Kadroda yedi yeni isim yer alırken FC Porto'nun sağ beki Alberto Costa ile Monza'nın formda forveti Gustavo Varela ilk kez millî takıma çağrıldı.

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Jesus, grup aşamasının son maçları için kadroyu açıkladı

Portekiz Millî Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, 28 kişilik kadrosunu açıkladı. Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A4 Grubu'ndaki son iki maçında 14 Kasım'da Braga'da Danimarka ile karşılaşacak, ardından 17 Kasım'da Galler ile oynamak için Cardiff'e gidecek.

İspanya ile birlikte çeyrek finale katılmayı garantileyen Portekiz'in öncelikli hedefi, grubu birinci sırada bitirmeyi kesinleştirmek.

Kadro açıklaması, efsanevi kaptan Cristiano Ronaldo'nun millî takımı bırakmasından bu yana yapılan ilk seçim olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

Costa ve Varela ilk kez kadroya çağrıldı

Kadroda öne çıkan isimler, FC Porto'nun sağ beki Alberto Costa ile Monza'nın forveti Gustavo Varela. İkisi de ilk kez A millî takıma çağrıldı. Formda bir dönem geçiren Varela, dokuz golle Serie A gol krallığı yarışında zirvede.

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Jesus, kadrodaki değişikliklerle ilgili olarak "Son kadro seçimine kıyasla yedi yeni oyuncu var," dedi.

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"Kendi kulüplerinde gösterdikleri performansa değer vermek istiyoruz. Bu performansların A millî takıma çağrılmaları için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu oyuncuların beşi daha önce 21 yaş altı takımında yer alıyordu. Cris'in [Cristiano Ronaldo'nun] sözlerinden hareketle millî takımın yenilenmesine ve geleceğine odaklanmak istiyoruz."

Kadroda kimler var, kimler geri döndü?

28 kişilik kadroya Antonio Silva, Mateus Fernandes ve Carlos Forbs da geri dönerken genç yetenekler Rodrigo Mora ve Geovany Quenda da listede yer aldı.

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Kaleciler: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Defans oyuncuları: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Alberto Costa, Ruben Dias, Renato Veiga, Tomas Araujo, Antonio Silva, Goncalo Inacio, Nuno Tavares.

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Orta saha oyuncuları: Ruben Neves, Joao Palhinha, Mateus Fernandes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Forvetler: Pedro Neto, Francisco Trincao, Rafael Leão, Geovany Quenda, Carlos Forbs, Joao Félix, Goncalo Ramos, Fábio Silva, Gustavo Varela.

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Cezalar, sakatlıklar ve Braga ile Cardiff'deki maçlar

Jesus, yaklaşan maçlarda bazı önemli eksiklerle başa çıkmak zorunda kalacak. Francisco Conceicao, Norveç karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı. Nuno Mendes ise sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

Joao Cancelo, Danimarka'ya karşı oynanacak ilk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek olsa da kadroya alındı ve Galler deplasmanında oynayabilecek.

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Portekiz, başarılı geçen grup aşaması mücadelesini tamamlarken yeni oyuncularını takıma sorunsuz biçimde adapte etmeye çalışacak.