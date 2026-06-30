Yedi sayının laneti… Almanya, Fas karşısında İspanya’nın yaşadığı trajediyi tekrarladı

2026 Dünya Kupası’ndan erken elenen Almanya milli takımı, grup aşamasında güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen Fas’a yenilerek turnuvadan elendiği 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki İspanya milli takımının trajedisini tekrarladı.

Paraguay Milli Takımı bir sürpriz yarattı ve Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD’nin Boston kentindeki stadyumda oynanan maçta, normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere kalınmasının ardından penaltı atışlarında (4-3) Almanya’yı mağlup ederek, 2026 Dünya Kupası’nda Almanya’yı 32’li turda eledi.

Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yapmış ve ilk maçında Curaçao'yu 7-1'lik skorla ezici bir galibiyetle yenmişti. Ancak daha sonra performansında belirgin bir düşüş yaşadı; Fildişi Sahili'ni 2-1'lik skorla zorlukla mağlup ettikten sonra Ekvador'a aynı skorla yenildi ve sonunda Paraguay'a elenerek turnuvaya veda etti.

Bu, teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki İspanya milli takımının 2022 Dünya Kupası’nda yaşadığı senaryonun aynısıydı. İspanya, turnuvaya Kosta Rika’yı 7-0’lık skorla ezici bir galibiyetle başlamış, ardından Almanya ile 1-1 berabere kalmış ve Japonya’ya 2-1 yenilmişti.

Son 16 turunda ise İspanya Milli Takımı, normal süre ve uzatmalarda golsüz berabere kaldığı Fas'a penaltı atışlarında yenilerek turnuvadan elendi; bu durum, ilk maçta 7-0'lık galibiyetin, takımı erken elenmeye mahkum eden bir lanet gibi göründüğünü ortaya koydu.

Fas milli takımı ise 2022 turnuvasında yoluna devam etti ve bu aşamaya ulaşan ilk Arap ve Afrika takımı olarak yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Atlas Aslanları, 2026 Dünya Kupası’nda da aynı çizgide ilerliyor. 32’lü turda Hollanda’yı penaltı atışlarında eleyerek yoluna devam eden takım, çeyrek finalde Kanada ile karşılaşmaya hazırlanıyor.