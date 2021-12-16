Yedi oyuncusu kalan Manchester United'ın Brighton ile oynayacağı maç da covid-19 nedeniyle ertelendi

Manchester United'ın 18 Aralık'ta Brighton'ı konuk edeceği mücadele, takım içinde yaşanan covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Şeytanlar'ın 14 Aralık Salı günü Brentford'la oynaması gereken maç da aynı sebepten ertelenmişti.

Ralf Rangnick yönetimindeki takım bir süre daha zorunlu olarak sahalardan uzak kalacak. İngiltere'de artan covid-19 vakalarına paralel olarak ertelenen maç sayısı da giderek yükseliyor.

Resmi açıklama geldi

Premier Lig yönetimi erteleme kararını şu metinle duyurdu:

"Manchester United'ın bu hafta sonu Brighton & Hove Albion ile oynayacağı karşılaşma, Premier Lig Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla ertelenmiştir."

"Ne yazık ki bu geride kalan hafta içinde ertelenen dördüncü Premier Lig maçı oldu. Kulüplerin yaşadığı covid-19 salgınını göz ardı etmeksizin, ligi takvime uygun bir şekilde, mümkün olan en güvenli koşullarda devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Birinci önceliğimiz oyuncuların ve personelin sağlığı."

"Manchester United kulübünde devam eden covid-19 salgını, kulübün Cumartesi günü Old Trafford'daki maç için sahaya 11 oyuncu çıkarmasına engel teşkil etmekte."

"Brentford maçının ertelenmesine neden olan vakaların sayısı, bugün pozitif çıkan testlerle biraz daha arttı."

"Yönetim Kurulu erteleme taleplerini birbirinden bağımsız olarak, kulüplere iletilen covid-19 kuralları çerçevesinde değerlendiriyor. Takımların sahaya sürebildikleri oyuncu sayıları, covid-19 salgınının kulüp üzerindeki etkileri ve oyuncuların güvenli bir şekilde maça hazırlanabilmesi gibi birçok faktör göz önüne alınıyor. Ayrıca rakip takımların yaşayabileceği covid-19 riski de değerlendiriliyor."

Manchester United ile resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, oyuncuların ve personelin sağlığına öncelik verdiklerini ve mevcut şartlar altında maçın ertelenmesini talep etmekten başka seçenekleri olmadığını belirtti.

Ayrıca kulübün Carrington'daki antrenman tesislerinin de bulaşma riskini azaltmak için kısa süreliğine kapatıldığı duyuruldu.

Fikstür karmaşası

Yeni yıl yaklaşırken Premier Lig'de fikstür giderek yoğunlaşırken, ertelenen maçların ne zaman oynanacağı merak konusu.

Premier Lig'de ilk dördü kovalayan Manchester United, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta da yoluna devam ediyor.

Gelecekte yaşanacak fikstür yoğunluğundan çekinen Manchester United'ın birinci tercihi erteleme değil, ancak vaka sayısı köklü kulübe başka seçenek bırakmadı.

Kırmızı Şeytanlar'ın Salı günkü Brentford maçı için sahaya çıkarabileceği sadece dokuz oyuncusu vardı. Bu sayı yeni vakalarla birlikte Brighton maçı için yediye düştü.

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