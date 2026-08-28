Barcelona, genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi. Kulüp, oyuncu için belirlenen yol haritasına hiçbir değişiklik yapmadan bağlı kalıyor.

İspanyol "Sport" gazetesi şunları yazdı: "Hamza, İspanya Ligi'nin ilk iki haftasında hiç dakika almasa da, Katalan kulübünün ve teknik heyetin oyuncuya olan güveni tam görünüyor."

Gazete, yaz boyunca tüm potansiyelini sergileyerek hazırlık döneminde takımın gol kralı olan 18 yaşındaki forvetin, teknik direktör Hansi Flick tarafından hâlâ tam bir takdir gördüğünü belirtti. Flick, oyuncuyu A takımın hücum hattında ilgi çekici bir alternatif olarak görüyor.

Oyuncu, fiziksel açıdan da dikkat çekici bir gelişim gösterdi. İyi bir fiziksel yapıya sahip klasik bir forvet olmasının yanına, somut sonuçlarını vermeye başlayan özel bir fiziksel çalışma planı eklendi; bu da vücudunun üst ve alt bölümünde belirgin bir gelişim olarak kendini gösterdi.

Oyuncunun Mısır A Millî Takımı ile geçtiğimiz Dünya Kupası'na katılması da bu gelişime katkı sağladı. Maçların çoğunda son dakikaları oynaması, rekabetçi olgunlaşmasını hızlandırdı ve Flick'in elinde elit seviye için hazır bir oyuncu bulunmasını sağladı; ancak kulüp, oyuncunun gelişiminde başka aşamalardan geçmesi gerektiğinin de farkında.

"Sport"un edindiği bilgilere göre, Barcelona yönetiminin kesin niyeti, forvetin sezon başında 29 numarayla kaydedildiği "Barcelona Atlètic" formasını korumasından yana. Bu adımın ilk günden itibaren amacı, Hamza'nın A takımla oynamadığı durumlarda maç ritmini yakalamasını garanti altına almak.

Barcelona, sezon içinde Flick yönetimi altında oyuncunun oynama oranının düşeceği dönemler olacağının farkında. Bu nedenle kulüp, 18 yaşındaki oyuncunun gelişim sürecinin durmaması için teknik direktör Giuliano Belletti'nin takımında yer almasını ideal bir seçenek olarak görüyor.

İlgili bir konuda, gazete kulübün şu anda Mısırlı oyuncunun sözleşmesini yenileme çalışması yürüttüğüne dair son bilgileri doğruladı.

Hamza'nın gençler takımına katıldığında imzaladığı sözleşme, mevcut durumuna tam olarak uygun olmaktan çıktı. Katalan yönetimi, oyuncuya yeni rolüne uygun bir maaş artışı vermeyi ve ayrıca dış kulüplerin cazip tekliflerini önlemek için şu anda 15 milyon avro olan serbest kalma bedelini önemli ölçüde yükseltmeyi planlıyor.



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