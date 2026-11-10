Kameralara yansıyan içten bir anda, Gabriel Jesus, Pedri'nin ortaya koyduğu oyun karşısında kendini tutamadı ve Barcelona'da herkesin diline düşen şu cümleyi sarf etti: "Ne oyuncu ama, inanılmaz biri!"

Pedri, Barcelona'nın Wimbledon Stadı'nda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçta sergilediği olağanüstü performansın ardından, çağımızın en öne çıkan futbolcularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu performans, taraftarlardan önce takım arkadaşlarının takdirini topladı.

"Movistar Plus" kanalının kameraları, maç sırasında Barcelona yedek kulübesinde Brezilyalı forvet Gabriel Jesus ile Alejandro Balde arasında geçen dikkat çekici bir diyaloğu kaydetti. İkili de Kanaryalı orta saha oyuncusunun Atletico karşısında ortaya koyduğu oyunu övdü.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı bu diyalog sırasında Jesus şöyle dedi: "Ne oyuncu ama şu Pedri! İnanılmaz bir oyuncu."

Alejandro Balde de bu görüşe katılarak orta saha oyuncusunun muazzam yeteneğini övdü ve "Gerçekten harika bir oyuncu kardeşim" diyerek Brezilyalı forvetin sözlerini doğruladı.

Bu övgü de tesadüf değildi, zira Pedri İspanya La Liga'nın en zorlu maçlarından birinde olağanüstü bir performans sergiledi. Barcelona için zorlu geçen ilk yarının ardından Tenerifeli oyuncu, oyunu düzenleme ve maçın temposunu kontrol etme inisiyatifini üstlendi.

Etkisi özellikle ikinci yarıda, Barcelona'nın topa sahip olmaya dayalı oyun anlayışını dayatıp maçın gidişatını lehine çevirdiği anda belirgin hale geldi.

Kanarya Adaları doğumlu oyuncu sahada olduğunda her şey daha kolay hale geliyor. Takım arkadaşları böyle söylüyor ve Wimbledon gecesi de bunu bir kez daha teyit ediyor: Pedri yalnızca bir orta saha oyuncusu değil, tüm Barcelona'yı yöneten beyin.