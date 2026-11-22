Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, Real Madrid'in Celta Vigo karşısında skoru çevirmesinde etkili bir rol oynayarak formuna kavuşma yolunda olumlu sinyaller verdi.

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Bu performans, oyuna yedek kulübesinden girmesine rağmen geldi. Brezilyalı oyuncu, LaLiga'da son 4 maçta forma giyemedikten ve Villarreal karşısında kırmızı kart görmesinin üzerinden 42 gün geçtikten sonra büyük maçlardaki tehlikesini ve etkisini yeniden kazanmaya başladığını gösterdi.

İspanyol gazetesi AS'ın aktardığına göre, Vinicius milli aradan sonra Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta parıltısının bir kısmını yeniden buldu. Aradan önceki son görüntüsünden tamamen farklı bir tablo ortaya koyan oyuncu, Eflatun-Beyazlılar'da yeniden önemli olduğunu hissetti ve Madrid ekibinin skoru çevirmeye ihtiyaç duyduğu gecede belirleyici oldu.

Vinicius gol atmasa ya da asist yapmasa da Jude Bellingham ve Espi'nin gollerinin arkasındaki isim oldu. Real Madrid'i yeniden maça döndüren iki atak da onun ayağından başladı.

Brezilyalı yıldız alışılmış parlaklığının tamamını gösteremese de ateşinin bir kısmını yeniden yaktı ve Celta Vigo karşısında formuna kavuştuğuna dair açık işaretler verdi.

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Karşılaşmaya ilgi yoğunken gözler başlangıçta yedek kulübesine çevrildi. José Mourinho mevcut düzeni değiştirmedi ve sol kanadı Diomande'ye emanet etti, Vinicius ise beklemek zorunda kaldı.

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Ancak maç zorlaşınca Portekizli teknik adam, bir süredir ısınmakta olan Brezilyalı yıldızdan yardım almaya karar verdi ve 57. dakikada ona oyuna girmesi için işaret etti.

Sırtında 7 numaralı formayla sahaya giren Vinicius'un gözlerinden kararlılık okunuyordu. Denemelerinin ne kadar başarılı olduğundan bağımsız olarak defalarca fark yaratmaya çalıştı.

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Bir zamanlar oyun tarzının tartışılmaz parçası olan çalımlar son dönemde nispeten azalmıştı, ancak Vinicius Celta Vigo karşısında rakiplerini geçme konusunda yeniden ısrarcı oldu.

Sahada kaldığı 37 dakikada 4 çalım denemesi yapan Vinicius bunlardan birinde başarılı oldu. Bu, ilk 11'de forma giydiği son maç olan Atina'daki Olympiakos karşılaşmasına kıyasla dikkat çekici bir gelişme. O maçta yalnızca bir kez çalım denemiş ve hiçbirinde başarılı olamamıştı.

Getty Images

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Bu kararlılık, Real Madrid'i gole yaklaştırmaya yetti. Vinicius ilk atakta güçlü bir hamleyle sahanın son üçte birlik bölümüne sızdı ve ceza sahası önünde Kylian Mbappé'yi buldu.

Mbappé tek dokunuşla topu Bellingham'a aktardı. İngiliz oyuncunun saatte 119,1 kilometre hıza ulaşan füze gibi şutu, Eflatun-Beyazlılar'a golü getirdi.

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Beraberlik golünün ardından Vinicius sol kanattan yeniden fark yarattı. Başını kaldırıp Espi'nin kafasına isabetli bir orta gönderdi.

Radu yakın mesafeden gelen bu denemeyi kurtardı, ancak Tavernesli forvet ikinci fırsatı kaçırmayarak Real Madrid'e yeni bir gol kazandırdı.

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Bazen istatistikler bir oyuncunun gerçek etkisini yansıtmaz. Celta Vigo karşısında Vinicius için de durum buydu. Yine de Brezilyalı oyuncu takımı için 3 net gol fırsatı yaratarak bu istatistikte Arda Güler ve Mbappé ile birlikte zirvede yer aldı.

Brezilyalı yıldız, 37 dakika içinde formuna kavuştuğuna dair olumlu işaretler verdi ve beklenen toparlanmanın ilk belirtilerini göstermeye başladı.

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Öz eleştiri

Vinicius, formunu geri kazanma çalışmalarına milli arada başlamıştı. Oynadığı maçlar güçlü rakiplere karşı olmasa da bu karşılaşmalar ona kale önündeki özgüvenini yeniden kazanma fırsatı verdi.

Brezilyalı yıldız 150 dakikalık süre içinde 5 gol attı. Japonya filelerini 2, Singapur'unkileri ise 3 kez havalandırdı.

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Gol yollarındaki etkinliğini yeniden kazanan Vinicius, sezon başındaki düşüşünün nedenlerini açık yüreklilikle anlatarak öz eleştiri de yaptı.

Vinicius, "Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmadım ve son yıllarda yaptığımdan daha az antrenman yaptım. Bunun yanı sıra sözleşmemin yenilenmesi ve birçok kulübün beni transfer etmek istemesi de sezona başlangıcımı etkilemiş olabilir" dedi.

Getty Images

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Uyarı mesajı

Vinicius sözlerini, rotayı düzeltme konusundaki kararlılığını vurgulayarak tamamladı ve aynı zamanda alışılmış gol seviyesine geri dönebileceğine dair bir uyarı mesajı gönderdi.

Brezilyalı oyuncu, "Geçen sezon aralık ayına kadar yalnızca 5 gol atmıştım, ama sezonu 20'den fazla golle bitirdim" ifadelerini kullandı.

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Aralık ayına 9 gün kala Vinicius'un 1 golü ve 3 asisti bulunuyor. Ancak medyaya yaptığı açık sözlü açıklamaların ardından Real Madrid formasıyla çıktığı ilk maçta kendini sahada da ifade etmeye başladı.

Brezilyalı yıldızın etkisi, Eflatun-Beyazlılar'ın ikna edici bir futbol ortaya koymakta zorlandığı ve hücumda etkinlikten yoksun olduğu bir döneme denk geldi. Vinicius, Celta Vigo'yu geriye çekilmeye ve savunma hatlarını olabildiğince geriye almaya zorlayarak skorun çevrilmesindeki kilit isimlerden biri oldu.

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Eindhoven karşısında ilk 11'de

Öte yandan Mourinho, Vinicius'un yedek kulübesinde kalmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin tartışmayı, bir sonraki maça ilk 11'de başlayacağını açıklayarak noktaladı.

Portekizli teknik adam, "Maça yedek kulübesinden ya da ilk 11'de başlamasının önemli olmadığını söyledim. Pazartesi günü bu soruyu bana sormamanız ve konuşacak fazla bir şey bulamamanız için kötü çocuk olacağım ve bu tartışmayı bitireceğim: Salı günü ilk 11'de olacak" dedi.

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Böylece Vinicius'un salı günü Eindhoven karşısında ilk 11'de sahaya çıkacağı ve sol kanadı maçın başından itibaren üstleneceği kesinleşti. Bu karşılaşma, formunu geri kazanma sürecini sürdürmesi için yeni bir fırsat olacak.

Real Madrid'in Celta Vigo karşısında skoru çevirmesine yardımcı olan Brezilyalı yıldız, şimdi parlak günlerine dönüş yolculuğunu sürdürme sınavıyla karşı karşıya.