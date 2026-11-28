Faslı Youssef En-Nesyri'nin Neom ağlarına gönderdiği gol, Al Ittihad'a üç puanı getiren bir pozisyondan ibaret değildi. Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında takımını 1-0'lık değerli bir galibiyete taşıyan golcü, hücumda fark yaratmayı sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı.

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En-Nesyri, Neom karşısında ikinci yarının başında Nijeryalı Georges Ilenikhena'nın yerine oyuna girdi. Damgasını vurması için yalnızca 30 dakika kadar yetti: Faslı golcü maçın tek golünü atarak Al Ittihad'a ligdeki yolculuğunda önemli bir galibiyet kazandırdı.

Faslı forvet, karşılaşmanın ardından Suudi Profesyonel Ligi'nin internet sitesine yaptığı açıklamada Al Ittihad'ın ikinci yarıdaki yükselişinin sırrını paylaştı. Teknik ekibin oyun düzeninde küçük bir taktik değişikliğe gittiğini belirten En-Nesyri, bunun takımın rakip kaleye ulaşmasına ve maçı koparmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Takım arkadaşlarının ortaya koyduğu mücadeleyi öven En-Nesyri, Al Ittihad'ın fırsatları gole çeviremese de iyi bir ilk yarı oynadığını vurguladı ve şunları söyledi: "İlk yarıdaki üstün performansları için tüm oyunculara teşekkür ediyorum. O bölümde iyi futbol oynadık ve hücumda tehlike yaratabilen güçlü bir takım karşısında birçok fırsat yakaladık."

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Faslı golcünün sözleri, maçın değerlendirilmesine önemli bir boyut kattı. En-Nesyri galibiyeti yalnızca kendi golüne bağlamadı. Takım oyununa ve devre arasından sonra ekibin performansında yaşanan değişime dikkat çekti. Al Ittihad için kolay geçmeyen bu karşılaşmada rakip, hücumda çözümler üretebilen ve kaleyi tehdit edebilen bir takımdı.

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En-Nesyri'nin rakamları hücumdaki değerini kanıtlıyor

Maçın ardından yayımlanan istatistiklere göre En-Nesyri, Neom'a attığı golle bu sezon Roshn Suudi Ligi'nde oynadığı 12 maçta gol sayısını 8'e çıkardı. Rakamlar, Faslı oyuncunun yaklaşık her 89 dakikada bir gol attığını gösteriyor. Böylece En-Nesyri, ligin en etkili golcüleri arasındaki yerini korumayı sürdürüyor.

Bu veriler, Faslı forvetin belirgin bir verimliliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik etkili olmak için maçın tamamında sahada kalmasına gerek yok. Neom'a karşı attığı gol de karşılaşmaya yedek kulübesinde başladıktan sonra geldi. Bu durum, ister ilk on birde ister yedek olarak sahaya çıksın, eline geçen fırsatları değerlendirme becerisini yansıtıyor.

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En-Nesyri'nin Neom'a karşı etkisi 13. haftadaki maçla sınırlı kalmadı. Geçen sezon da Neom ağlarına iki gol gönderen Faslı oyuncu, rakip fileleri yeniden havalandırdı. Böylece Neom, Roshn Suudi Ligi'nde En-Nesyri'nin en çok gol attığı takım oldu.

Faslı golcü ayrıca Al Ittihad taraftarlarına teşekkür etti. Taraftarların tribünlerdeki varlığını ve kesintisiz desteğini öven En-Nesyri, önümüzdeki maçlarda yeni galibiyetler için çalışmaya devam edeceğine söz verdi.

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Yükselen gol sayısı ve yedek kulübesinden gelip maçı çözebilme yeteneğiyle En-Nesyri, Al Ittihad için önemli bir hücum silahı. Faslı golcü, bu sezon takımının yarışındaki etkisini kanıtlamayı sürdürüyor.