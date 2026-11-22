Carlos Espi, yedek kulübesinden aldığı süreleri değerlendirmeyi sürdürerek bu sezon Real Madrid'in en etkili hücum kozlarından biri olarak öne çıktı. Kritik anlarda fark yaratabildiğini kanıtlayan genç oyuncu, bunu La Liga'daki Celta Vigo maçında bir kez daha gösterdi.

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Genç forvet, cumartesi akşamı oynanan ligin 13. haftasındaki Celta Vigo karşılaşmasında attığı golle Real Madrid'e 2-1'lik galibiyeti ve üç değerli puanı getirdi. Bu golle ev sahibinin geri dönüşünü tamamlayan Espi, takımının üst üste dokuzuncu galibiyetini almasını ve bu sezon Santiago Bernabeu'da oynadığı maçlardaki kusursuz performansını sürdürmesini sağladı.

Maçın ardından golüyle ilgili duygularını anlatan Espi, "Tüylerim diken diken oluyor. Taraftarların beni ne kadar sevdiğini açıklamak zor. Tüm Real Madrid taraftarları ve bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Celta Vigo'ya attığı gol, daha önce deplasmanda üç gol bulan Espi'nin Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'daki ilk golü oldu.

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21 yaşındaki forvet, o anı uzun süredir beklediği bir hayalin gerçekleşmesi olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Çok hayalini kurduğum bir gündü. Buraya geri dönüp tüm Real Madrid taraftarlarının önünde oynamak için heyecanlıydık. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir gün ve çok mutluyum Espi, sahada kaldığı dakika sayısına bakmaksızın teknik ekibin kendisine verdiği fırsatları değerlendirmeye özen gösterdiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Hocanın benden istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bana verdiği her dakikayı değerlendireceğim. Takıma yardımcı olabilirsem bu daha da iyi olur."

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Genç forvet, Celta Vigo karşısındaki mücadelenin zorluğuna da değinerek "Zor bir maçtı ama kazanmayı başardık. İşler burada bitmiyor, Şampiyonlar Ligi'nde bizi başka bir savaş bekliyor. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve kazanmak için gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Espi ayrıca takım içindeki kolektif çalışmanın önemine dikkat çekerek, ister ilk 11'de başlasınlar ister maç içinde oyuna girsinler, sonuç almanın sorumluluğunun tüm oyunculara ait olduğunu vurguladı.

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Genç oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacımız hep birlikte olmak. 23 ya da 24 oyuncuyuz ve hepimiz aynı yönde hareket etmeliyiz. Bugün de bu oldu. Yedek kulübesinden oyuna giren oyuncular, galibiyeti almak için maça büyük bir konsantrasyonla girdi ve bunu başardık."

Real Madrid'in forveti, desteğiyle takımı galibiyete taşımada rol oynayan taraftarlara da özel bir övgüde bulundu: "Taraftarlar inanılmaz. İlk dakikadan itibaren bizi destekliyorlar ve bugün bizi galibiyete doğru güçlü bir şekilde ittiler. Stadımız aşılmaz bir kale olmalı ve burada puan kaybetmemize izin vermemeliyiz."

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Tüm kulvarlarda gol sayısını 4'e çıkaran Espi, bu golleri yalnızca altı isabetli şutla buldu. Cadena SER radyosunun internet sitesine göre genç forvet, bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde yedek kulübesinden oyuna girerek en çok gol atan oyuncular listesinin zirvesinde yer alıyor. Bu kategoride tüm rakiplerini geride bırakan Espi, kendisine tanınan sınırlı fırsatları değerlendirmede olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlıyor.

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