İspanyol radyo kanalı Cadena COPE'un haberine göre Fulham, Garcia'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Buna göre iki kulüp arasında anlaşma sağlandı ve Fulham, golcü oyuncunun haklarının yüzde 70'i için tam 40 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca Real'in, bir gün altyapısından yetişen bu oyuncuyu geri getirmek istemesi durumunda Garcia için geri satın alma hakkını güvence altına aldığı belirtiliyor.

Garcia, Fulham'da eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa ile yeniden buluşacak. Forvet oyuncusu, daha önce Real'in altyapısında zaman zaman Arbeloa tarafından çalıştırılmıştı; söz konusu isim, yılın başında Xabi Alonso'nun görevden alınmasının ardından B takımının teknik direktörlüğünden A takımının başına yükselmişti. Arbeloa, geride kalan sezonun sonunda ise Eflatun-Beyazlılar'daki görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve şimdi görünüşe göre Garcia'yı da yanında Premier League'e götürüyor.

Temmuz başında Arbeloa, Fulham ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve burada Marco Silva'nın mirasını devraldı. Portekizli teknik adam, son beş yılda Cottagers'ı çalıştırmış, önce yeniden Premier League'e çıkarmış ve ardından ligde orta sıralara yerleştirmişti. Silva şimdi Benfica'da Jose Mourinho'nun halefi oldu, Mourinho da Real Madrid'de Arbeloa'nın ardından göreve gelmişti.

Real Madrid: Gonzalo Garcia, Kulüpler Dünya Kupası'nda olay yaratmıştı

Garcia, Real'in altyapısından çıktı ve 2024/25 sezonunda B takımındaki olağanüstü performansıyla daha büyük görevler için hazır olduğunu gösterdi. O dönem İspanya üçüncü liginde çıktığı 36 maçta 25 gol atmıştı. Ödül olarak genç oyuncu 2025 yazında Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna götürüldü ve burada, ilk etapta Kylian Mbappe'nin hastalık nedeniyle yokluğunda, sürekli ilk 11'de sahaya çıktı. Garcia, önemli gollerle şansını iyi kullandı; Kulüpler Dünya Kupası'nda altı maçta toplam dört kez ağları sarstı.





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Bunun ardından geride kalan sezonda, Real hücum hattındaki üst düzey rekabet nedeniyle yine de çoğunlukla sonradan oyuna giren oyuncu rolüyle yetinmek zorunda kaldı, ancak düzenli olarak süre aldı. Garcia, tüm kulvarlarda 39 kez sahaya çıktı, sekiz gol attı ve üç asist yaptı. Arbeloa'nın ocak ayının ortasında göreve gelmesinden bu yana ise forma süresi en azından bir miktar daha artmıştı.

Fulham'dan Garcia için gelecek 40 milyon euronun gerçekten Real'in kasasına girmesi halinde bu, kulübün bu yazki transfer artısında ilave bir yükseliş anlamına gelecek. Teknik direktör Mourinho için ödenen bonservis dahil bugüne kadar yapılan 90 milyon euroluk harcamaya karşılık, transfer gelirleri 150 milyon euronun üzerine çıkmış olacak. Bunun büyük bir kısmı, Real'in bir dönem kendi yetiştirdiği yetenekleri satarken anlaşmaya bağladığı sonraki satış paylarından kaynaklanıyor. Bir örnek: Liverpool'un eski Real yeteneği Victor Munoz için CA Osasuna'ya ödediği 40 milyon euronun 20 milyonu, yüzde 50'lik sonraki satış payı nedeniyle Bernabeu'nun kasasına gitti.

Fulham'a transfer mi? Gonzalo Garcia, anlaşılan BVB ve VfB'nin de gündemindeydi

Real ile sözleşmesi 2030'a kadar devam eden Garcia'yı bu arada birçok önemli kulüp istiyordu. Borussia Dortmund ile VfB Stuttgart'ın da 22 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği belirtiliyordu, Fenerbahçe ve Sevilla ise ilgili kulüpler arasında gösteriliyordu. Fulham'ın transferi bitirmesi halinde Garcia, orada elbette mümkün olduğunca bir ilk 11 yeri kazanmak isteyecek. Bu yoldaki doğrudan rakibi Rodrigo Muniz, sakatlıklarla boğuştuğu bir sezonun ardından 21 Premier League maçında yalnızca bir golle geliyor. Muniz, Fulham'ın santrfor hattında Meksika milli oyuncusu Raul Jimenez ile dönüşümlü oynuyordu, ancak onun sözleşmesi haziran sonunda sona erdi ve bedelsiz olarak Championship'e düşen Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu.





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Garcia ayrıca eski Bayern yeteneği Jonah Kusi-Asare için de ek rekabet anlamına gelecek. 19 yaşındaki forvet, geçen sezon FCB tarafından zaten Fulham'a kiralanmıştı, Londra ekibi şimdi onu toplam 10 milyon euro bonservisle kalıcı olarak transfer etti. Ancak Kusi-Asare şu ana kadar pek şans bulamadı; Premier League'de yediden fazla kısa süreli forma şansı elde edemedi.

Garcia'nın Real'den ayrılması halinde Eflatun-Beyazlılar, içinde gerilim barındıran başka bir dosyadan da böylece kaçınmış olabilir. ESPN Brasil kısa süre önce, İspanya ikincisinin bu yaz ya Garcia'yı ya da Brezilyalı cevher Endrick'i göndermek istediğini bildirmişti. İkincisinde bu durum sorun yaratabilirdi, zira Endrick'in Olympique Lyon'a giden ve başarılı geçen son kiralık döneminin ardından hiçbir koşulda yeniden kiralık gitmek istemediği belirtiliyordu. Bunun yerine 20 yaşındaki oyuncu, gelişinden iki yıl sonra Real'de çıkış yapabilmek için elinden gelen her şeyi yapmayı planlıyor.