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1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin
Çeviri:

Yazın yeni bir hamle mi? Premier League kulübü görünüşe göre Said El Mala'nın peşini bırakmıyor

Bundesliga
S. El Mala
M. El Mala
Transfers
Premier Lig
FC Köln
Brighton & Hove Albion

Said El Mala'nın Premier Lig'e transferi geçen yaz kıl payı gerçekleşmedi. Şimdi yeniden bir girişimde bulunulacak mı?

Haberi Sky aktardı: Brighton & Hove Albion, 20 yaşındaki oyuncunun transferi için mücadeleden henüz vazgeçmiş değil ve ilgisini sürdürüyor.

Martılar, El Mala'yı bu sezon başlamadan önce kadrosuna katmak istemişti. Plana göre El Mala'nın ağabeyi Malek'in transferini de kapsayan iki oyunculu bir anlaşma yapılacaktı ancak bu anlaşma sonuçta gerçekleşmedi.

Premier League kulübü şimdi yeni bir girişimde bulunabilir. Sky'ın bilgilerine göre kış döneminde bir hamle gündemde değil ancak gelecek yaz durum değişebilir.

Brighton'ın iki kardeşin gelişimini yakından izlemeyi sürdürdüğü ve son gelişmelerden haberdar olmak için düzenli olarak Köln'e gözlemci gönderdiği belirtiliyor.

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El Mala, geçen yaz birçok kulübün transfer listesinde yer alıyordu. Martılar'ın yanı sıra FC Brentford, RB Leipzig ve özellikle BVB de transferiyle ilgileniyordu. Ancak 1. FC Köln, pazarlıklarda taviz vermedi ve en az 50 milyon euro bonservis bedeli istedi.

Transfer, çeşitli nedenlerle sonuçlanmadı ve El Mala Köln'deki sözleşmesini uzattı. Effzeh ile imzaladığı yeni sözleşme 30 Haziran 2031'e kadar geçerli ve edinilen bilgilere göre sözleşmede serbest kalma maddesi bulunmuyor. Dolayısıyla Köln, 20 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini herhangi bir baskı altında kalmadan serbestçe müzakere edebilir.

1. FC Köln v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

Said El Mala bu sezon şu ana kadar kaç gol attı?

Geçen yılın aksine El Mala, bu sezon Köln'ün tartışmasız as oyuncuları arasında yer alıyor. Hücum oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı dokuz maçta dört gol attı ve bir asist yaptı.

Ayrıca ekim ayında nihayet Almanya millî takımı formasıyla ilk maçına çıktı. Sırbistan'a karşı oynanan Uluslar Ligi maçında Almanya millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp, El Mala'ya millî formayla ilk dakikalarını verdi.

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