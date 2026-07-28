Yazın büyük savaşı: Arsenal, Vinicius için teklif sundu, Real Madrid ise karşı hamlesini başlattı!

Real Madrid, İngiliz kulübü Arsenal'in artan ilgisi karşısında Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ı elinde tutabilmek amacıyla, oyuncunun sözleşmesini uzatmak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 26 yaşındaki forvet için resmi bir ön teklif hazırlayan Arsenal'in bu girişimi, devam eden yaz transfer döneminin en dikkat çekici transferlerinden biri olabilir.

İngiliz "Sky Sports" ağının haberlerine göre, Arsenal, Vinicius'u kadrosuna katmayı ciddi şekilde değerlendiriyor ve oyuncunun menajerlerine ön teklifini iletti. Brezilyalı yıldızın Kraliyet kulübüyle olan sözleşmesinin sona ermeye yaklaştığı bu dönem, Real Madrid'i iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: sözleşmesini uzatmak ya da bir yıl sonra bedelsiz kaybetmemek için satmak.

İngiliz "The Athletic" gazetesi, geçtiğimiz hafta sonu Arsenal'in Brezilyalı forveti kadrosuna katma ilgisini ortaya koymuştu. Pazartesi akşamı ise "Sky Sports" ağı bu bilgileri doğrulayarak, Londra kulübünün oyuncuyla anlaşmak için resmi bir teklif hazırladığını belirtti.

Durumun ciddiyetinin farkında olan Real Madrid, yıldızını elinde tutmak için karşı bir hamle yapmaya karar verdi ve Vinicius'u tutmak, oyuncunun İspanyol başkentindeki geleceğini çevreleyen belirsizliği sona erdirmek amacıyla sözleşmesini uzatmak için yeni bir teklif sundu.

Bu karşı teklif, Real Madrid ile Vinicius'un menajerleri arasında aylardır süren müzakerelerin ardından geldi. Her iki tarafın da tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmaya varma isteğine rağmen, mali taleplerdeki fark buna henüz engel oldu ve müzakereler şu ana kadar başarıyla sonuçlanmadı.

Vinicius, 2018 yılında henüz 18 yaşındayken Brezilya kulübü Flamengo'dan 45 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katılmış ve geçen yıllar boyunca Kraliyet takımının en dikkat çekici yıldızlarından biri haline gelmişti.

Oyuncu değerlendirmelerinde uzmanlaşan "Transfermarkt" sitesine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 140 milyon euro. Bu da onu dünyanın en pahalı oyuncularından biri yapıyor ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin kendisine gösterdiği büyük ilginin boyutunu açıklıyor.

Geçtiğimiz sezon Vinicius, Real Madrid ile dikkat çekici performanslar sergiledi. Kraliyet takımıyla tüm kulvarlarda oynadığı 53 maçta 22 gol atıp 14 gol de asist yaptı. Bu da onun kulüp için taşıdığı büyük önemi teyit ediyor ve yönetimin kendisini elinde tutma konusundaki kararlılığını açıklıyor.