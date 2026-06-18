Basında yer alan haberler, Suudi Al-Ahli kulübünün önümüzdeki yaz transfer döneminde Norveçli Tromsø takımının savunma oyuncusu Gambiyalı Abubakar Sidi Kinteh ile sözleşme imzalamak için ödeyeceği tutarı ortaya çıkardı.

Daha önce basında yer alan haberlerde, Al-Ahli'nin Alman kulübü Köln, Fransız kulübü Strasbourg ve Belçikalı kulüp Club Brugge gibi bazı Avrupa kulüpleriyle girdiği kıyasıya rekabetin ardından Kinteh ile kesin olarak anlaşmaya vardığı doğrulanmıştı.

Suudi Arabistan’ın “Al-Riyadiah” gazetesi, Gambiyalı savunma oyuncusunun Al-Ahli’ye 2031’de sona erecek 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

Gazete, Kinteh’in 7 milyon euro karşılığında Al-Ahli’ye katılacağını ve Suudi kulübünün bu bedeli Norveçli kulübe birkaç taksitte ödeyeceğini belirtti.

Böylece 19 yaşındaki oyuncu, Al-Ahli'nin önümüzdeki yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği ilk transfer oldu. Özellikle Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessié'nin ayrılmasının yaklaşmasıyla birlikte, daha fazla transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Kinteh, Avrupa futbol sahalarında öne çıkan genç yeteneklerden biri olarak kabul ediliyor; hatta geçtiğimiz Mayıs ayında Norveç Ligi’nde en iyi genç oyuncu ödülünü kazanmıştı.