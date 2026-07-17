Yaz transfer döneminin ilk transferi… Ronaldo, Samo Costa’yı cüzi bir bedel karşılığında Al-Nassr’a transfer ediyor

Al-Nassr’ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, kulübün önümüzdeki yaz transfer döneminde gerçekleştireceği ilk transferlerde başrolü üstlendi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "X" sitesindeki kişisel hesabından attığı bir tweet'te, Al-Nassr'ın Real Mallorca ile Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'yı transfer etmek için görüşmelere başladığını doğruladı.

Suudi "Okaz" gazetesi, Al-Nassr kulübünün Portekizli orta saha oyuncusunu 9 milyon avroya transfer etmek üzere anlaştığını ve bu tutarın iki taksitte ödeneceğini, bunun da oldukça düşük bir meblağ olarak değerlendirildiğini yazdı.

Suudi gazete, bu transferin gerçekleşmesinde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun payı olduğunu vurguladı ve "El Don"un bizzat müzakerelere dahil olmasının ardından Al-Nassr'ın transferi sonuçlandırdığını doğruladı.

Bu yazın başında, Al-Nassr kulübünün sportif direktörü olan bir diğer Portekizli Simão Coutinho, İspanya’nın başkenti Madrid’e yaptığı bir seyahatin ardından oyuncuyla görüşmeler başlattı ve onun onayını aldıktan sonra Real Mallorca’ya transfer oldu.

Sözleşmeyle ilgili tüm detayların tamamlanmasının ardından, anlaşmanın önümüzdeki birkaç saat içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Transferin tamamlanması halinde, Costa, El Nasr’ın yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği ilk transfer olacak; zira kulüp, yaşadığı mali kriz nedeniyle şu ana kadar hiçbir oyuncuyla sözleşme imzalamamıştı.

Samo Costa, kariyerinin büyük bir bölümünü İspanya’da geçirmiş olan başarılı bir futbolcudur. 2020 ile 2023 yılları arasında Almería forması giymiş, ardından şu anda forma giydiği Real Mallorca’ya transfer olmuştur.

Milli takımda ise Costa, Ekim 2024'ten bu yana Cristiano Ronaldo ile birlikte Portekiz Milli Takımı'nda forma giymeye başladı, ancak sadece 7 maçta forma giydi.

25 yaşındaki oyuncu, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz kadrosuna çağrıldı; ancak grup aşamasının üçüncü turunda Kolombiya ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta, yedek olarak 20 dakika süre alarak tek bir maça çıktı.