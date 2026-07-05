Yaz transfer dönemi… Al-Hilal, yabancı oyuncuların durumunu gözden geçirmeyi planlıyor

Basında yer alan haberlere göre, Al-Hilal kulübü, yeni spor yönetiminin göreve başlamasıyla eş zamanlı olarak, gelecek spor sezonuna hazırlık kapsamında yabancı oyuncuların dosyalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirme niyetinde.

“El-Şark El-Awsat” gazetesi, spor yönetiminin yeni sezonda uygulanacak teknik vizyon ve plana uygun olarak takım kadrosunu yeniden şekillendirmek amacıyla yabancı profesyonel oyuncuların durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendireceğini belirtti.

Gazete, tüm yabancı oyuncuların önümüzdeki dönemde kapsamlı bir teknik değerlendirmeye tabi tutulacağını ve ardından transfer döneminde takımda kalmaları veya ayrılmalarına ilişkin nihai kararların verileceğini ekledi.

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Gazete, bu adımın, İtalyan Simone Inzaghi liderliğindeki teknik ekibin ihtiyaçlarına uygun olarak Al-Hilal kadrosunu yeniden yapılandırmak ve takımın gelecek sezon yerel ve kıtasal şampiyonluklar için rekabet hazırlığını güçlendirmek amacıyla yeni spor yönetiminin planı kapsamında atıldığını belirtti.

Bazı basın haberlerinde, Al-Hilal’ın Fransız Karim Benzema, Brezilyalı Marcos Leonardo ve Uruguaylı Darwin Núñez’den oluşan üçlüyü kadrodan çıkarmayı değerlendirdiği belirtilmişti.