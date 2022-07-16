Lewandowski'nin büyüsü Camp Nou'da ekonomik sorunların bir süreliğine geri plana atılmasını sağlayacak.

Xavi yönetiminde yeniden yapılanmaya devam eden Barcelona, Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'yi kadroya kattığını açıkladı.

Böylece 2021/22 sezonunun bitişiyle başlayan transfer serüveni hem Barcelona, hem de Lewandowski için mutlu sonla tamamlandı.

Lionel Messi'nin gidişiyle futbol tarihinin en büyük yıldızlarından birini kaybeden Barcelona yeni ikonunu bulmuş oldu.

Barcelona, Lewandowski için ne kadar bonservis ödedi?

Barcelona, Lewandowski için Bayern Münih'e ilk etapta 45 milyon euro ödeyecek. Bu miktara gelecekte şartlar sağlandığı takdirde 5 milyon euro bonus eklenecek.

İspanyol ekibinden transferle ilgili şu açıklama yapıldı:

"FC Barcelona ve Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin transferi için prensipte anlaştı. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalanacak."

Lewandowski'nin sözleşmesi kaç yıllık?

Yıldız santrafor Barcelona'yla 3+1 yıllık kontrat yapacak. Opsiyonun kullanılması halinde Lewandowski'yi 2025/26 sezonunun bitimine dek Barcelona formasıyla izleyeceğiz.

Barcelona, Lewandowski için nasıl bütçe yarattı?

Uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan Barcelona'nın bu yaz nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak konusuydu.

Başkan Joan Laporta'nın üyelerden onay almasıyla kulübe ait bazı varlıkların bir yatırım şirketine satılması için işlemler başlamıştı. Sixth Street isimli grupla yapılan ortaklık çerçevesindeki 207.5 milyon euroluk ilk satış 30 Haziran 2022'de gerçekleşti.

Barcelona, La Liga'daki televizyon haklarının %10'unu ABD merkezli şirkete satarak 2021/22 sezonunu karda kapattı ve böylece transfer harcaması yapabilecek konuma geldi.

Bayern, Lewandowski'yi neden sattı?

Alman ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Lewandowski Mayıs ayında ayrılma isteğini dile getirmişti.

Bayern uzun süre bu isteği yerine getirmemekte diretse de, Lewandowski'nin ısrarlı tutumu karşısında kulübün başka çaresi kalmadı.

Cumartesi günü Bild'e konuşan Bayern CEO'su Oliver Kahn kararı şu sözlerle açıkladı:

"Sonuçta Barcelona satışı bizim için mantıklı kılan bir teklif yaptı."

"Ayrıca son dönemde çok başarılı transferler yaptık ve hücum hattına Sadio Mane gibi dünya çapında bir oyuncu kattık."

Barcelona'nın yeni 11'i

33 yaşındaki Polonyalının denkleme eklenmesiyle Ocak ayında takıma gelen Pierre-Emerick Aubameyang yedek kulübesine geçecek.

Dembele'yle sözleşme yenileyen ve Leeds'ten Raphinha'yı transfer eden Barcelona'nın Memphis Depay ile yolları ayırması bekleniyor.